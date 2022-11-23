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Kayıp olarak aranan kişi 3 gün sonra ölü bulundu

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 3 gündür kayıp olarak aranan kişi arazide ölü bulundu. Başında darbeler olduğu belirlenin kişinin en son görüştüğü iddia edilen arkadaşının bir süre önce yurt dışına çıktığı belirtildi

Giriş: 23.11.2022 - 11:25 | Güncelleme: ABONE OL
3 gün sonra arazide ölü bulundu
3 gün sonra arazide cansız bedeni bulundu
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AA

Tekirdağ'da, 3 gündür kayıp olarak aranan kişi arazide ölü bulundu.

Çorlu ilçesinde yaşayan Fatih Gürel'den (31) haber alamayan yakınları polise haber verdi. Polis ekipleri ve Gürel'in yakınları Zafer Mahallesi ve çevresinde arama çalışması başlattı. Arazide hareketsiz halde bulunan Gürel'in hayatını kaybettiği ve başında darbeler olduğu belirlendi.

EN SON GÖRÜŞTÜĞÜ ARKADAŞI YURT DIŞINA ÇIKMIŞ

Polis ekipleri, güvenlik şeridi ile çevirdiği bölgede inceleme yaptı. Ceset, polis ve savcının incelemesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Çorlu Emniyet Müdürü Murat Tabak da olay yerine gelerek bilgi aldı.

Gürel'in en son görüştüğü iddia edilen arkadaşı M.G'nin bir süre önce yurt dışına çıktığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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