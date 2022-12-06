AA

Adana'da, motosiklet bayisi olan Uğur Uca, 3 gün önce yanan iş yeri önünde bıçaklanarak öldürüldü

Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde motosiklet bayisi olan Uğur Uca, 3 Aralık'ta çıkan yangında kullanılmaz hale gelen iş yerine gitti. Uca, iş yeri önünde bulunduğu sırada yanan motosikletlere dokunan M.T.'yi, incelemenin sürdüğünü belirterek dokunmaması konusunda uyardı.

Bu nedenle Uca ile M.T. arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. M.T., kavgada Uca'yı bıçakla kalbinden yaraladı. Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Uca, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Uca'nın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Zanlı ise polislerce gözaltına alındı.

MOTOSİKLETLER YANMIŞTI

Cemalpaşa Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde bulunan restoranda, 3 Aralık'ta gece saatlerinde müşterilerin kutlama için ateşlediği meşalenin yangına neden olduğu öne sürülmüştü.

Restoranda başlayan yangın, daha sonra bitişikteki motosiklet bayisine ve başka bir restorana da sıçramıştı. Yangında, Uğur Uca'ya ait bayideki motosikletlerin tamamı kullanılamaz hale gelmişti.

*Fotoğraflar: DHA