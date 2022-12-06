Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da bir kişi, 3 gün önce yanan iş yeri önünde bıçakla öldürüldü - Güncel Haberler

Adana'da bir kişi, 3 gün önce yanan iş yeri önünde bıçakla öldürüldü

Adana'da 3 gün önce yanan iş yerine gelen Uğur Uca, yanan motosikletlere dokunan kişiyi incelememenin sürdüğü gerekçesiyle uyarınca tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle Uğur Uca, kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti

Giriş: 06.12.2022 - 19:54 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da bir kişi, 3 gün önce yanan iş yeri önünde bıçakla öldürüldü - Güncel Haberler
AA

Adana'da, motosiklet bayisi olan Uğur Uca, 3 gün önce yanan iş yeri önünde bıçaklanarak öldürüldü

Merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi'nde motosiklet bayisi olan Uğur Uca, 3 Aralık'ta çıkan yangında kullanılmaz hale gelen iş yerine gitti. Uca, iş yeri önünde bulunduğu sırada yanan motosikletlere dokunan M.T.'yi, incelemenin sürdüğünü belirterek dokunmaması konusunda uyardı.

Bu nedenle Uca ile M.T. arasında başlayan tartışma kavgaya dönüştü. M.T., kavgada Uca'yı bıçakla kalbinden yaraladı. Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırılan Uca, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Uca'nın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Zanlı ise polislerce gözaltına alındı.

MOTOSİKLETLER YANMIŞTI

Cemalpaşa Mahallesi'ndeki bir iş merkezinde bulunan restoranda, 3 Aralık'ta gece saatlerinde müşterilerin kutlama için ateşlediği meşalenin yangına neden olduğu öne sürülmüştü.

Restoranda başlayan yangın, daha sonra bitişikteki motosiklet bayisine ve başka bir restorana da sıçramıştı. Yangında, Uğur Uca'ya ait bayideki motosikletlerin tamamı kullanılamaz hale gelmişti.

*Fotoğraflar: DHA

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Akraba kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Akraba kavgası kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Pendik'te metruk iki villada yangın
Pendik'te metruk iki villada yangın
Oktay, vekillerin soru ve eleştirilerini yanıtladı
Oktay, vekillerin soru ve eleştirilerini yanıtladı
Muş'ta köpek dövüştüren şüphelilerden 1'i tutuklandı
Muş'ta köpek dövüştüren şüphelilerden 1'i tutuklandı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.