Edirne'de, 3 FETÖ şüphelisi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı.

Güvenlik güçleri, İpsala ilçesinde, 1'inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen H.T., N.E. ve F.A.'yı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerin, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan haklarında soruşturma dosyasının olduğu belirlendi.

*Fotoğraf: İHA