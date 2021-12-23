Hapis cezaları kesinleşen 3 FETÖ hükümlüsü yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan 3 eski öğretmen hakkında, cezalarının kesinleşmesi üzerine tutuklanmalarına yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

Çalışma başlatan Adana İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, düzenledikleri operasyonla A.Ş. (47), N.D. (47) ve Ş.S.E'yi (65) yakaladı.

A.Ş'nin 6 yıl 3 ay, diğerlerinin 6 yıl 10 ay 15'er gün hapis cezasının bulunduğu öğrenildi. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.