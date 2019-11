3 farklı konsept 3 komedi

BKM'nin bu yıl dördüncüsünü düzenlediği Uluslararası İstanbul Komedi Festivali bugün sona eriyor. 3 haftada yerli - yabancı komedyenlerin sahne aldığı festivalin son günlerinde Anlatanadam, Yasemin Şefik ve 'Komedi On Air' oturumu seyircilere kahkaha attırdı.

Anlatanadam, iki erkek çocuk sahibi olarak babalık deneyiminin hayatını nasıl değiştirdiğini, birçok ülkede yaşadığı komik hikâyelerini ve Avusturya'daki kayak macerasını anlattı.

Kariyeri boyunca imza attığı radyo programları ve eğlenceli sohbetiyle kendine özgü bir hayran kitlesi oluşturan Yasemin Şefik, güncel hadiseleri kadınların gözünden yorumlayarak aşk, ilişkiler ve iş hayatıyla ilgili eğlenceli tespitleri seyircileriyle paylaştı.

'Komedi On Air' oturumunda ise sahneye çıkan kaptan pilotların anılarıyla izleyenleri bu kez gülmekten uçurdu. Uzun yıllara dayanan uçuş tecrübelerine sahip Kaptan Pilotlar; Nedim Özesen, Aydın Yumrutaş, Kemal Mustafa Helvacıoğlu, Murat Cem Alkan ve Özlem Uzgur, Ali Sunal'ın sorularına sahneden samimiyetle cevap verdi. Pegasus Genel Müdürü Mehmet Nane'nin de katıldığı bu keyifli oturumda; uçuş anılarını, kuleyle yapılan ama sonrasında her biri fıkra boyutuna ulaşan konuşmalarını, yolcularla yaşadıkları trajikomik anekdotları ve yolcuların hiç bir zaman bilmediği kokpitteki yaşamlarını anlatan kaptan pilotlar performanslarıyla sahnede stand up sanatçılarını aratmadı.