En güncel Koronavirüs tablosu verileri

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 273.301'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 6.462 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 3 Eylül Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

3 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 Eylül Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu henüz yayınlanmadı.

2 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Eylül Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı.

Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;

"Kayıplarımızın ve ağır hastalarımızın sayısını azaltacak olan da bitirecek olan da tedbirlere tam uyumdur. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız. Güç tedbirde."

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sözlerine "Koronavirüsün birinci dalgasının ikinci pikini yaşıyoruz" diye başlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.. Koca, son 24 saatte 1596 vaka tespit edildiğini, 45 hastanın ise hayatını kaybettiğini duyurdu. "İstanbul, Trakya ve Ege'de ciddi artış yok" diyen Bakan Koca, "son dönemde en fazla artış Ankara'da" dedi

Türkiye’de son 24 saatte 107 bin 927 Kovid-19 testi yapıldı, 1596 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 45 kişi, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1017 oldu.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUMU

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 48’e, ölü sayısı 17 bin 299’a çıktı.

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 729 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 1 milyon 48’e ulaştı.

Ülkede son bir günde ölü sayısı 123 artarak 17 bin 299’a, iyileşen sayısı 6 bin 318 artarak 815 bin 705’e yükseldi.

Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5’te kaldı. Yeni vakaların yüzde 25,6’sında semptom görülmedi.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 641 artarak 263 bin 59’a, ölü sayısı 11 artarak 4 bin 832’ye çıktı.

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamada, son 24 saatte 204 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 36 milyon 900 bini geçtiği bildirildi.