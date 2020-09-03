En güncel Koronavirüs tablosu verileri

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 273.301'e yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 6.462 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte 3 Eylül Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...
3 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANIYOR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 Eylül Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu henüz yayınlanmadı.
2 EYLÜL KORONAVİRÜS TABLOSU
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Eylül Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu yayınlandı.
Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı;
"Kayıplarımızın ve ağır hastalarımızın sayısını azaltacak olan da bitirecek olan da tedbirlere tam uyumdur. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız. Güç tedbirde."
TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM
Sözlerine "Koronavirüsün birinci dalgasının ikinci pikini yaşıyoruz" diye başlayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.. Koca, son 24 saatte 1596 vaka tespit edildiğini, 45 hastanın ise hayatını kaybettiğini duyurdu. "İstanbul, Trakya ve Ege'de ciddi artış yok" diyen Bakan Koca, "son dönemde en fazla artış Ankara'da" dedi
Türkiye’de son 24 saatte 107 bin 927 Kovid-19 testi yapıldı, 1596 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 45 kişi, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1017 oldu.
KORONAVİRÜS SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ!
DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUMU
Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 48’e, ölü sayısı 17 bin 299’a çıktı.
Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 4 bin 729 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 1 milyon 48’e ulaştı.
Ülkede son bir günde ölü sayısı 123 artarak 17 bin 299’a, iyileşen sayısı 6 bin 318 artarak 815 bin 705’e yükseldi.
Rusya genelinde vaka sayısındaki günlük artış oranı yüzde 0,5’te kaldı. Yeni vakaların yüzde 25,6’sında semptom görülmedi.
Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 641 artarak 263 bin 59’a, ölü sayısı 11 artarak 4 bin 832’ye çıktı.
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden (Rospotrebnadzor) yapılan açıklamada, son 24 saatte 204 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 36 milyon 900 bini geçtiği bildirildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!