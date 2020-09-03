Koronavirüs vaka sayısı kaç? Bugün koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu günlük olarak açıklanıyor. Dün Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dünkü vaka sayısını 1596 olarak açıkladı. 3 Eylül 2020 Corona Türkiye tablosu ise henüz açıklanmadı...

3 EYLÜL 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU NE ZAMAN AÇIKLANACAK? SAĞLIK BAKANLIĞI

Son 24 saate ait koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı verileri doğrultusunda her akşam saat 20.00 civarında açıklanıyor. 3 Eylül koronavirüs tablosu açıklanır açıklanmaz detaylar haberimizde yer alacak.

CORONAVİRÜS HARİTASI İLLERE GÖRE

Hayat Eve Sığar uygulamasında yer alan verilere göre İstanbul, Ankara, İzmir ve Diyarbakır'daki koronavirüs haritası aşağıda yer alıyor. Diğer illeri incelemek için Hayat Eve Sığar uygulamasını mobil cihazınıza indirebilirsiniz.