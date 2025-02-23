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        Haberler Gündem 3 ev kiraladı... Sebebi şoke etti

        Samsun'da yakalanan şüphelinin uyuşturucu saklamak için ev kiraladığı ortaya çıktı

        Samsun'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'inin uyuşturucu saklamak için 3 ev kiraladığı ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 16:50 Güncelleme: 23.02.2025 - 16:50
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        3 ev kiraladı... Sebebi şoke etti
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        Samsun Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Atakum ilçesi Mimarsinan ve Atakent mahallelerinde belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda şüpheliler Y.Ç. (36) ile Ş.K. (33) gözaltına alındı.

        Soruşturmanın devamında Y.Ç'nin uyuşturucuyu saklamak için 3 ev kiraladığı tespit edildi.

        Kiralanan evlerde arama yapan ekipler, 30 bin sentetik ecza hapı, 475 gram sentetik uyuşturucu, 250 gram kokain, 348 uyuşturucu hap, 5 gram esrar ile 3 hassas terazi ele geçirdi.

        Emniyetten yapılan yazılı açıklamada, uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesi ve özellikle gençlerin korunması için kararlılıkla mücadeleye devam edileceği belirtildi.

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