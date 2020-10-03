Corona virüsü vaka sayısı kaç? Bugün koronavirüs nedeniyle kaç kişi hayatını kaybetti? Corona Türkiye tablosu son durum nasıl? soruları tüm vatandaşların gündeminde. Koronavirüs tablosu günlük olarak açıklanıyor. Ancak açıklanan tabloda corona virüs vaka sayısı değil hasta sayısına yer veriliyor. 3 Ekim 2020 Corona Türkiye tablosu ise henüz açıklanmadı...
CORONA VİRÜS TABLOSU 3 EKİM NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Son 24 saate ait koronavirüs tablosu her gün akşam saatlerinde açıklanıyor. Bugüne ait koronavirüs tablosu açıklanır açıklanmaz detaylar haberimizde yer alacak.
2 EKİM 2020 KORONAVİRÜS TABLOSU - SAĞLIK BAKANLIĞI
Son 24 saate ait koronavirüs tablosu Sağlık Bakanlığı verileri doğrultusunda https://covid19.saglik.gov.tr/ sitesi üzerinden açıklanıyor. Bakan Koca'nın dün için mesajı "Ağır hasta sayısında ve zatürre oranında düşüş devam ediyor. Bugün toplam ağır hasta sayımız 1.455. Bugün iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Tedbirlere birlikte uyarak bu gerilemeyi sağladık. Birlikten kuvvet doğar. Birlik olalım." şeklinde oldu.
TOPLAM HASTA SAYISI 321 BİN 512, AĞIR HASTA SAYISI 1455
Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı tabloya göre, dün 114 bin 857 koronavirüs testi yapıldı. 1442 hasta belirlendi. Dün 63 hasta koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Toplam hasta sayısı 321 bin 512 olurken toplam hayatını kaybeden hastaların sayısı da 8 bin 325 oldu. Ağır hasta sayısı da 1455 oldu. Toplam 282 bin 657 hasta da koronavirüsü yenerek hayata tutundu.
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SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN TÜRKİYE'Yİ TAKDİR EDEN DSÖ'YE TEŞEKKÜR
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Avrupa'da Kovid-19 verilerinin raporlanmasının uyumlu hale getirilmesine ilişkin DSÖ Avrupa Bölge Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'nin salgını önleme stratejisinin takdirle karşılandığının belirtilmesi üzerine Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Koca, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"DSÖ bugün Avrupa Bölgesinde Kovid-19 veri raporlamasını uyumlu hale getirmek için yayınladığı basın bildirisi ile virüsün yayılmasını önleme stratejimizi takdir etti. Türkiye bu konuda da deneyimini paylaşmaya hazır. Avrupa Bölge Direktörü Hans Kluge'ye teşekkürler."
— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) October 2, 2020
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