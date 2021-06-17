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Citroën’in ilk yakıt hücresi ve şarj edilebilir bataryaya sahip elektrikli van modeli ë-Jumpy Hydrogen yılın ikinci yarısında yollarla buluşmaya hazırlanıyor. Yeni teknolojiyi bünyesinde barındırırken yükleme hacmi ve yükleme kapasitesi gibi kullanım özelliklerini koruyan ë-Jumpy Hydrogen'in, 400 km’nin üzerinde bir sürüş menzili sunduğu belirtildi.

Elektrikli bir araç olan ve iki farklı enerji kaynağından beslenen ë-Jumpy Hydrogen, gücünü üç adet 700 barlık depodaki hidrojeni tüketerek elektrik üreten 45 kW’lık yakıt hücresi ve 50 km’lik rezerv görevi gören ve hidrojen deposu boşaldığında devreye giren 10,5 kWsa’lik bir bataryadan alıyor.

Hidrojen yakıt hücresi menzil sağlarken, batarya hızlanma veya ekstra güç gereksinimi olan durumlarda devreye giriyor. Bu iki enerji kaynağı, motora yakıt sağlamak ve aktarma organlarına güç sağlamak için birleşiyor.

Yavaşlama anında enerjiyi geri kazanan batarya, hidrojen yakıt hücresi tarafından üretilen elektriği kullanılarak otomatik olarak şarj ediliyor. Batarya ayrıca kablo ile şarj noktalarında da şarj edilebiliyor.

YÜZDE 25 PAY HEDEFLİYOR

Yapılan açıklamaya göre, Fransa’daki SevelNord fabrikasında üretilen Jumpy, Stellantis Grubu’nun Almanya, Rüsselsheim’da bulunan hidrojen yakıt hücresi araştırma ve geliştirme merkezinde dönüştürülecek. M (4.95 m) ve XL (5.30 m) olmak üzere iki gövde uzunluğu ile sunulacak ë-Jumpy Hydrogen’in 2021 sonbaharında yollara çıkması hedefleniyor.

Konuyla ilgili bilgiler veren Citroën Ürün ve Strateji Direktörü Laurence Hansen, "ë-Jumpy Hydrogen, 400 km’nin üzerinde menzil, dış sıcaklığın menzil üzerindeki azaltılmış etkisi, sadece üç dakikalık şarj süresi ve yavaşlama sırasında daha fazla enerji geri kazanma özelliği ile profesyonellerin gereksinimlerine yanıt veriyor” değerlendirmesinde bulundu.

Citroën, 2025 yılında elektrikli modellerde yüzde 25'in üzerinde pay almayı hedefliyor. 2021 yılı sonuna kadar hafif ticari araç ailesinin tümünü elektriklendirme stratejisi izleyen Fransız üretici, bu alanda ilk olarak ë-Jumpy’yi yollarla buluşturmuştu. Marka yılın ikinci yarısında ise My Ami Cargo, ë-Berlingo Van, ë-Jumpy Hydrogen ve ë-Jumper modellerini satışa sunacak.