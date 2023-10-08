Edirne'de renkli görüntüler! 3 dakikada 130 acı biber yiyerek, birinci oldu

Kentin gelişmesi için tüm paydaşların el birliğiyle hareket ettiğini belirten Sezer, "Bu festivalde önemli bir değeri hep beraber yaşatma ve geleceğe aktarma arzusu var. Bugün Türkiye'de 'ciğer' dendiği zaman akıllara hemen Edirne geliyor. 'Edirne'ye ciğer yemeye gidelim' deniyor. Bu bir slogan haline geldi, 'Edirne'ye gel ciğerimi ye' diyor herkes. Bu festivalle Edirne'nin misafirperverliğini gösterme imkanı bulduk" diye konuştu.