3 çocuk annesi kene kurbanı oldu

Bingöl'de, kene ısırması sonucu hastanede tedavi altına alınan kadın hayatını kaybetti.

Yedisu ilçesinde kene ısırması nedeniyle Yedisu Devlet Hastanesi'ne başvuran Seyman Atuk'a (36) Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisi konuldu.

Kontrollerin ardından Atuk, sağlık durumunun ağır olması nedeniyle Erzincan Devlet Hastanesine sevk edildi. Buradaki tedavisinin ardından Trabzon'daki bir hastaneye götürülen Atuk müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Seyman Atuk'un 3 çocuk annesi olduğu öğrenildi.