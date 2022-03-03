3 çocuk annesi evinde ölü bulundu!

Akşemsettin Mahallesi'nde yakınlarına ait evde kalan C.E'nin (26) hareketsiz olduğunu fark eden akrabaları, durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Eve gelen sağlık ekipleri, kadının yaşamını yitirdiğini belirledi.

Cenaze, savcının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin tespiti için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.