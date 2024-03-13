3 çocuk annesi denizde ölü bulundu!

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Samsun'un İlkadım ilçesi Kale Mahallesi Tütün İskelesi sahilinde, saat 10.30 sıralarında, edinilen bilgiye göre, deniz kenarında balık tutan vatandaşlar suyun içinde sırt üstü hareketsiz halde bir kadın fark etti.

KADIN SUDAN ÇIKARILDI Olay polise ve sağlık ekiplerine haber verildi. Bu sırada sahilde bulunan Samsun Büyükşehir Belediyesinde görevli zabıta memuru Bayram Kılıç ile belediye çalışanı Mustafa Küçükşakar kadını sudan karaya çıkardı.

ÜÇ ÇOCUK ANNESİ İÇİN İNTİHAR İDDİASI Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde kadının ölmüş olduğunu tespit etti. Polis yaptığı araştırmada cesedi bulunan kadının Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi'nde ikamet eden 3 çocuk annesi Hamide U. (66) olduğunu ve denize atlayarak intihar ettiğini belirledi.

ALMANYA'DAN KESİN DÖNÜŞ YAPMIŞ Almanya'da yaşarken ailesiyle birlikte kesin dönüş yaptığı öğrenilen kadının cansız bedeni otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.