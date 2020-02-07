13 Süper Lig kulübü menajerler nedeniyle PFDK'lık!

07 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
TFF'den yapılan açıklama şöyle:
"11- FRAPORT-TAV ANTALYASPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3, 18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
12- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
13- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
14- DEMİR GRUP SİVASSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3, 18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
15- GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3, 18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
16- GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.'nin "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın, 11/3, 14/5, 18/b-ç, 19/1 ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
17- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3 ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
18- HES KABLO KAYSERİSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3, 18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
19- İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın,11/3,18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
20- MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FUTBOL Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3, 19/1 ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
21- MKE ANKARAGÜCÜ Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
22- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
23- YUKATEL DENİZLİSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın, 18/b-ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
24- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 11/3, 18/b- ç, 19/1 ve 23. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
25- EKOL HASTANESİ BALIKESİRSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın, 11/3, 14/5 ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
26- EKOL GÖZ MENEMENSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın, 11/3 ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
27- İSTANBULSPOR A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın, 11/3 ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
28- MANİSA FUTBOL KULÜBÜ'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın, 18/ç ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
29- PİSERRO KAHRAMANMARAŞSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın, 14/5 ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
30- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın, 14/5 ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
31- BAYRAMPAŞA SPOR A.Ş. Kulübü'nün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın, 14/5 ve 23. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
32- Menajer ARAS ŞENER'in "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
33- Menajer BATUR ALTIPARMAK'ın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 19/1 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
34- Menajer CEM KARĞIN'ın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 16/1-ı ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
35- Menajer CEMAL TAŞLI'nın "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
36- Menajer EROL SÖKMEN'in "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 16/1-ı ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
37- Menajer GÜNEY ADATEPE'nin "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 16/1(d,g),16/2 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
38- Menajer HALUK CANATAR'ın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 19/1 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
39- Menajer NECDET ERGEZEN'in "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 19/1 ve 21. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
40- Menajer MEHMET ALİ ÇALIŞKAN'ın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 16/1-ı ve 21. maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
41- Menajer MERDAN GEYİK'in "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 19/1 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
42- Menajer ORHUN POURALİZADEH'in "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 13/2, 14/5 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
43- Menajer SERKAN KARADUMAN'ın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 14/5 ve 21. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
44- Futbolcu EMRE AKBABA'nın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 17/1-b ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
45- Futbolcu FATİH GÜL'ün "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 17/1-c ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
46- Futbolcu GÖKHAN AKKAN'ın "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 17/1-c ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
47- Futbolcu MUĞDAT ÇELİK'in "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 17/1-c ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.
48- Futbolcu MUHAMMED ENES DURMUŞ'un "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Menajerleri İle Çalışma Talimatı'nın 13/2 ve 22. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."
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