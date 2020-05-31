Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, İç Ege ve Karadeniz'in iç kesimleri, Bursa, Bilecik, Sakarya, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Ankara'nın kuzeyi ve batısı ile Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.
BÖLGELERDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının bugün öğleden sonra ve yarın (Pazartesi) sabah ilk saatlerde, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin ise bugün öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğleden sonra ve yarın (Pazartesi) sabah ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah ilk saatlerde kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğleden sonra ve yarın (Pazartesi) sabah ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah ilk saatlerde Aydın, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR °C, 23°C
Parçalı bulutlu
MANİSA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 22°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah ilk saatlerde Isparta çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
Fırtına beklenmiyor.
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz’de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusu ile öğle saatlerinde geneli kuzeydoğudan; Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0 m; Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde Güney Ege gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Güney Ege’de güney ve güneydoğudan öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 (km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı az bulutlu batısı yer yer çok bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Az bulutlu açık, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa),öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.
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