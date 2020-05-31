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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Yurdun kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın batısı, İç Ege ve Karadeniz'in iç kesimleri, Bursa, Bilecik, Sakarya, Isparta, Eskişehir, Çankırı, Ankara'nın kuzeyi ve batısı ile Ardahan çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI: Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Güney ve batı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Güncel Meteorolojik Uyarı Bulunmamaktadır.

BÖLGELERDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısının bugün öğleden sonra ve yarın (Pazartesi) sabah ilk saatlerde, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinin ise bugün öğleden sonra yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğleden sonra ve yarın (Pazartesi) sabah ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah ilk saatlerde kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, bugün öğleden sonra ve yarın (Pazartesi) sabah ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah ilk saatlerde Aydın, Denizli, Afyonkarahisar, Uşak ve Kütahya çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 23°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 24°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 22°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah ilk saatlerde Isparta çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Pazartesi) sabah ilk saatlerde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Eskişehir ve Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey ve batı kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey ve batı kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri yerel sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde Ardahan çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 29°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLERDE HAVA

Fırtına beklenmiyor.

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu, Rüzgar: Batı Karadeniz’de güney ve güneybatıdan, sabah saatlerinde doğusu ile öğle saatlerinde geneli kuzeydoğudan; Doğu Karadeniz’de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu; Rüzgar: Güney ve güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,0 m; Görüş: İyi.

EGE

Hava Durumu: Parçalı çok bulutlu, gece saatlerinde Güney Ege gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege’de güney ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa); Güney Ege’de güney ve güneydoğudan öğle saatlerinde güneybatıdan 2 ila 4 (10-30 (km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı az bulutlu batısı yer yer çok bulutlu; Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,5 ila 1,5 m, Görüş: İyi.

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Az bulutlu açık, Rüzgar: Batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 (10-30 km/sa),öğle saatlerinden sonra güneybatıdan 3 ila 5 (20-40 km/sa) kuvvetinde; Dalga: 0,25 ila 0,75 m; Görüş: İyi.