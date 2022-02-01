Sergimizin amacı özellikle bu dönemlerde şehrimize yoğun gelen ziyaretçilerimizin depomuzda ne tür eserlerimizin olduğunu, sadece daimi olan sergiler dışında geçici olan sergilerimizi de görerek, bu bölgenin ne kadar zengin bir kültürel varlığa sahip olduğunu göstermektir"