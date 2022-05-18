Tarihi kaya yerleşimleri, oyma kaya mezarları, çok sayıda mağaralar ve son yıllarda yapılan yatırımlarla turistlerin yoğun ilgisini çeken 3 bin yıllık Ayazini köyü, sokaklarıyla da cazibe merkezi haline geliyor.
Valilik tarafından başlatılan proje çerçevesinde köydeki sokaklar, gül motifli sabunlar, rengarenk şemsiyeler ve nazar boncuklarıyla süslenerek güzel görseller oluşturuldu.
"FRİGYA'YA HER MEVSİM YAKIŞIYOR"
AA'nın haberine göre İhsaniye Kaymakamı Doğukan Koyuncu, Vali Gökmen Çiçek'in yaklaşık 2 yıl önce başlattığı turizm yatırımlarının sonuna gelindiğini söyledi.
2 yıl süren yatırımlarda sokak sağlıklaştırmasını tamamladıklarını kaydeden Koyuncu, "Hafta sonu yoğunlukları devam ediyor. Çalışmalarımızın sonuna geldik. Yerli yabancı turistler bundan sonra köyde herhangi bir inşaat görmeyecek" dedi.
Alt ve üstyapı çalışmalarının tamamlandığını belirten Koyuncu, şöyle konuştu:
"Ayazini köyünü yeni sezona hazırlıyoruz. Soğuk bir kış dönemi geçirdik. Frigya'ya her mevsim yakışıyor. Baharın gelmesiyle beraber çiçeklerin açması bu doğaya da yakıştı. Vali Gökmen Çiçek'in hep 'olmayanı yapalım' fikri vardı. Biz de onun projeleriyle beraber 'sabun', 'nazar' ve 'şemsiye' sokak yaptık. Frigya'yı, Ayazini köyünü yeni sezona hazırlıyoruz. Ayazini köyündeki bir sokağı gül motifli sabunlarla, bir sokağı nazar boncuklarıyla bir sokağı da rengarenk şemsiyelerle süsledik. Vatandaşlar bu sokaklara girdiklerinde hem güzel bir görsel ile hem de güzel kokularla karşılaşıyor. Sokağa girdiğinizde inanılmaz bir görsel ve koku bir arada. 2 bini aşkın sabun kullandık."
Kocaeli'den Frigya'yı gezmeye gelen Yunus Emre Aydoğan da "Ülkenin böyle tarihi yerlerini görmek mutlu ediyor. Çok beğendim. İlk defa geldim. 3 bin yıllık tarihi mekanı görmek mutlu etti. Biraz önce kiliseleri, mağaraları gezdik. Özellikle tarihe meraklı insanların gelmelerini tavsiye ederim" diye konuştu.
İzmir'den gelen Buse Tokmak da Ayazini köyünü çok beğendiğini vurgulayarak, herkesin bölgeyi görmesini tavsiye etti.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinden gelen Hafize Yılmaz, Ayazini köyüne ilk defa geldiğini ve büyülendiğini dile getirdi.
Sokaklardaki süslemelerin de ayrı bir renk kattığını anlatan Yılmaz, "Sokaklarda çok güzel fotoğraflar çektik. Sabunların kokusunu da alıyoruz. Herkese tavsiye ederim buraya gelmelerini." diye konuştu.
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