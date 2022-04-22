3 bin yıllık alanda çocuk sesleri

Muğla'nın Yatağan ilçesinde bulunan 3 bin yıllık Lagina Hekate Kutsal Alanı'nda uçurtma ve çocuk sesleri yükseldi.
Yatağan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Lagina Kazı Başkanlığı koordinasyonunda Yatağan Belediyesinin katkılarıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar geleneksel oyunlar oynadı, uçurtma uçurmanın keyfini yaşadı.
Turgut İlkokulu öğrencilerinin dans gösterileri sunduğu etkinliğin açılışında konuşan 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ortaokulu Müdürü Eray Özbek, çocukların şenlik ve etkinliklerle bayramın tadını doyasıya çıkaracaklarını söyledi.
Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt ise Stratonikeia ve Lagina'da bu tür etkinlikleri her zaman desteklediklerini, öğrenciler ile antik kentte olmaktan büyük mutluluk duyduklarını ifade etti.
Daha önce Stratonikeia’da benzer öğrenci etkinlikleri yaptıklarını hatırlatan Söğüt, antik kentte öğrenci sesleri ve uçurtmalarının yükselmesinden mutlu olduklarını dile getirdi.
Konuşmaların ardından çocuk şarkıları eşliğinde antik kent yerleşkesinde teşkil edilen 10 istasyondan oluşan geleneksel çocuk oyunlarına geçildi. Çocuklar beden eğitimi öğretmenleri rehberliğinde ip atlama, yakar top, yağ satarım bal satarım, körebe, aç kapıyı bezirganbaşı, bom, mendil kapmaca oyunlarını büyük bir heyecanla oynadı.
Etkinlik sonunda hazırlanan uçurtmalar antik kentin tarihi dokusu üzerinde gökyüzü ile buluştu.
Programa Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, İlçe Jandarma Komutanı Resul Murat Kılıçarslan, İlçe Sağlık Müdürü Fırat Yazıcı, Orman İşletme Müdürü Beril Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Osman Alemdar, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.
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