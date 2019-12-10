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Konyalı 3 dağcı, şehit Piyade Onbaşı Yunus Mermer'in künyesini, 3 bin metrelik Ananas Dağı zirvesine bıraktı.

Zafer Samancı'nın haberine göre, Konyalı 3 dağcı, 11 Ekim'de Suriye Azez-Tel Rıfat Bölgesi'nde askeri üs bölgesine yapılan havanlı saldırıda şehit olan şehit Piyade Onbaşı Yunus Mermer'in hatırası için geçen pazar günü Ananas Dağı Dedegöl Zirvesi'ne (2 bin 995 metre) tırmandı.

Konyalı dağcılar Cemal Odabaşı, Ömer Gülcan ile Uğur Kızılköy, zorlu tırmanışın ardından şehit Piyade Onbaşı Yunus Mermer'in künyesini zirveye bıraktı. Dağcılar ayrıca, zirve defterini imzalayarak, Türk bayrağı ile Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Flaması'nı da zirveye dikti.

Şehit Yunus Mermer: 11 Ekim 2019 tarihinde Barış Pınarı Operasyonu'nda PKK/YPG-PYD terör örgütü mensupları tarafından Suriye Azez-Tel Rıfat Bölgesinde askeri üs bölgemize yapılan hayvanlı saldırıda şehit düşmüştü. 25 yaşındaki şehit Mermer, 12 Ekim'de memleketi Konya'da düzenlenen askeri törenle yaklaşık 20 bin kişi tarafından son yolculuğuna uğurlanmıştı.