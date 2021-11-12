Normal şartlar altında Antarktika'da yaşayan Adelie penguenlerinden biri, yaşam alanının 3 bin kilometre uzağındaki Yeni Zelanda kıyılarına geldi.
İHA'nın haberine göre penguen, South Island'daki bir yerleşim yerinde bölge sakini Harry Singh tarafından bulundu.
Eşi ile birlikte penguene Christchurch şehrinin güneyindeki Birdlings Flat'te sahilde yürüyüşe çıktıklarında rastlayan Singh, "İlk önce bunun yumuşak bir oyuncak olduğunu düşündüm. Penguen aniden kafasını hareket ettirdi, gerçek olduğunu anladım" dedi.
Penguenin bitkin göründüğünü söyleyen Singh, suya girmediği için diğer yırtıcı hayvanlara yem olmasından endişelenerek Rehabilitasyon Merkezi'nden Thomas Stracke'ye ulaştı.
Stracke, bir veterinerle birlikte yanına gittiği penguenin yalnızca Antarktika yarımadasında yaşayan bir tür olan bir Adelie pengueni olduğunu öğrenince şoke olduğunu söyledi.
Stracke, Pingu adı verilen penguenin aç ve susuz kaldığını ifade etti.
Pingu, Yeni Zelanda'nın Güney Adası'nın doğu kıyısında köpeklerin bulunmadığı güvenli bir kıyı şeridine bırakılacak.
YENİ ZELANDA'DA AYNI OLAY 3. KEZ YAŞANDI
Yeni Zelanda kıyılarında bir Adelie penguenine 1962 ve 1993'teki olaydan sonra 3. kez rastlanmış oldu.
Uzmanlar, Yeni Zelanda'da Adelie penguenlerinin ilerleyen yıllarda daha fazla görülmesinin endişe verici bir işaret olabileceğini söylüyor.
Otago Üniversitesi Zooloji Profesörü Philip Seddon, "Okyanusta anlamamız gereken bir şey değişti. Daha fazla çalışma, bize penguenlerin nereye gittiğini, ne yaptıklarını, nüfus eğilimlerinin nasıl olduğunu daha iyi anlamamızı ve genel olarak bu deniz ekosisteminin sağlığı hakkında bir şeyler anlatacak" dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!