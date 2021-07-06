3 bin parça kullandı... 50 bin TL fiyat biçti

Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 11 yaşındayken çırak olarak başladığı demircilik mesleğini 30 yıldır sürdüren 42 yaşındaki Ahmet İftar, bisiklet, otomobil ve motosikletten çıkan atık malzemeleri yeniden şekillendiriyor.
DHA'nın haberine göre İftar, Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinin bir odasında atıklardan yaptığı cip, çiçek, saat, tabanca, sehpa, otomobil, motosiklet, kılıç, akrep, sandalye gibi birçok eseri sergiliyor.
Hayvanlara karşı ilgisi olan İftar, 3 bin parça atık malzeme kullanarak, 2 yıl süren çalışmanın ardından at yaptı. 2 metre uzunluğunda ve 150 kilogram ağırlığındaki atın yapımında 3 bin parça hurda malzemesi kullanıldı.
'Zorbey' adı verilen ve 50 bin lira fiyat biçilen at, iş yerine gelen müşterilerin dikkatini çekiyor.
Amacının ileride sergi açmak olduğunu belirten İftar, "Bu atıklar işe yaramaz ve çevreyi kirletir. Ben de çevreyi kirletmesin, sanata dönüşsün düşüncesiyle çeşitli figürler yapmaya başladım. Yaptıklarım aynı zamanda atık demirin geri dönüşümüdür. Demirciliğe çıraklıkla başladım. O zamanlarda da sanata ilgim vardı. Yaklaşık 18 yıldır kendi iş yerimde çalışıyorum, 10 yıldır da demir atıklarını dönüştürüyorum. Böylece ortaya birbirinden güzel eserler çıkıyor. İş yerime gelen müşteriler hayran kalıyor. Satın almak istiyorlar ama fiyat biçemiyorum, satmaya da kıyamıyorum. Yaptığım at eseri ilgi görüyor. Amacım ileride bir sergi açmak" dedi.
Müşterilerden Fuat Çetin ise, şaşkınlık içerisinde olduğunu belirtip, Ahmet İftar'ı sanata verdiği katkıdan dolayı tebrik etti.
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