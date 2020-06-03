3 bin 500 yıllık küvetin aslı müzede imitasyonu kentte!

DHA

Sivas’ın Altınyayla ilçesine bağlı Başören köyünün Akkuzulu mezrasında 1994 yılında, Almanya Malburg Üniversitesi'nden Prof.Dr. Andras Müler Karpe başkanlığındaki arkeolojik kazıda Hititlerin Anadolu’da ki en büyük kentlerinden bir tanesi olan Sarissa ortaya çıkartılmıştı.

İHA'nın haberine göre 3 bin 500 yıllık Sarissa Antik Kenti'nde bulunan bir çok eser tarihe ışık tuttu.

Tarihteki ilk yazılı anlaşma olan “Kadeş Barış Anlaşması'nın” bu kentte yapıldığı anlaşıldı.

Tarihteki en eski küvetlerden biri de bu kazılar sırasında bulundu.

3 bin 500 yıllık kırık küvet parçaları birleştirilerek oluşturulan tarihi küvet Sivas Arkeoloji Müzesi'nde koruma altına alınarak tarih sevenlerin ziyaretine sunuldu.

Küvetin bir de imitasyonu yapıldı. Bu imitasyon da kazı çalışmalarına ara verilen Sarissa Antik Kenti'nde sergileniyor. Küvette, yaz aylarını Sarissa’da geçiren Hitit krallarının duş aldığı düşünülüyor.

"O ZAMANKİ KÜVET BUGÜNKÜNDEN ORİJİNAL"

Başören köyü Akkuzulu mezrası muhtarı Hüseyin Boran, Türkiye’deki en önemli arkeolojik alanlardan birisi olan Sarissa'da bulunan küvetin bugünkülerden orijinal olduğunu belirterek, "Şu anda Sarissa’dayız. Burası Hititlilerin yerleşim alanı. Çorum Hattuşaş'tan sonra ikinci büyük şehirleri burası. Buralar da tapınakları varmış. Oturdukları yerleşim yerleri varmış. Alman kazıcıya sorduğumda buralar kimseye kalmasın diye kendileri yakmış. Ya da gelen düşmanları yakmıştır. Küvet de var. O zamanki küvet bugünkünden orijinal. Oturma odalarına kanalizasyon sistemi de döşemişler. Bugünkü imkanlar o zamanlarda onlarda olsaymış neler yapmazmışlar ki. Teknoloji o zaman daha iyiymiş" dedi.