08 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kadının toplumdaki gücü konusunda farkındalığı artırmak amacıyla "Opet Kadın Gücü Projesi"ni geçen yıl hayata geçiren Opet, istasyonlarında çalışan kadın sayısını yıl sonuna kadar 3 bin 500'e çıkarmayı hedefliyor.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve İŞKUR iş birliğinde hayata geçirilen proje kapsamında, Opet ve Sunpet istasyonlarındaki çalışan kadınların sayısı geçen süre zarfında 2 bin 298'e yükseldi.
Projenin en başarılı olduğu illerden biri olan Kayseri ve Nevşehir'deki Opet akaryakıt istasyonlarında, 29 akaryakıt satış yetkilisi, 22 market satış yetkilisi olmak üzere toplam 51 kadın çalışanın görev yaptığı bildirildi.
'TOPLUMSAL DÖNÜŞÜM GERÇEKLEŞECEK'
Kadınların, ekonomik ve sosyal alanda güçlenmelerine katkı sunmayı amaçlayan projenin yaygınlaştırılması için Opet Genel Müdürlük çalışanlarından oluşan gönüllü ekibin, kadın çalışanların yoğun olduğu istasyonları ziyaret ederek çalışan sayısının artırılmasına yönelik incelemelerde bulunduğu belirtildi.
Bu kapsamda Opet Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Öztürk, Opet Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Zengin, Opet Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı İrfan Özdemir ve Opet yöneticileri geçen hafta Kayseri ve Nevşehir'deki istasyonları ziyaret etti.
Projeyle Türkiye'de kadın istihdamının önemine dikkat çekmeyi hedeflediklerini belirten Opet Yönetim Kurulu Üyesi Filiz Öztürk, "Kadınlar iş hayatının her alanında başarılı olabilir. Bu bakış açısıyla daha çok fırsat yaratmak adına iş dünyasına büyük görev düşüyor. Akaryakıt dağıtımı gibi ağırlıklı erkeklerin görev yaptığı bir sektörde bunu başardık. Farkındalık arttıkça toplumsal bir dönüşüm gerçekleşeceğine inancımız tam" dedi.
HER İSTASYONDA EN AZ 2 KADIN ÇALIŞAN
Türkiye'de bin 600'ü aşkın akaryakıt istasyonuyla faaliyet gösteren Opet'in, akaryakıt istasyonlarındaki insan kaynakları süreçlerini gözden geçirerek her istasyonda en az iki kadın çalışan olmasının hedeflendiği bildirildi.
Akaryakıt satış ve market satış yetkilileri, istasyon yöneticisi, vardiya amiri, muhasebe elemanı gibi farklı pozisyonlarda kadınlara çalışma olanağı sunan şirketin, halihazırda 72 ilde kadın akaryakıt satış yetkilisi ve kadın market satış yetkilisi istihdam ettiği açıklandı.
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