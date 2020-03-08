AA

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri, S.D. tarafından kullanılan aracı uygulama noktasında durdurarak "tütün köpeği" Ultra ile aradı.

Yapılan aramada, aracın gizli bölmesine saklanmış 3 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Sürücü S.D. ve yolcu M.Ç. sorgulanmak üzere gözaltına alındı.Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.