3 bin 200 rakımda 5 metre karla mücadele

06 MART 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Bitlis'in Hizan ilçesinde özel idare ekipleri, kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu 3 bin 200 rakımlı Karlıtepe köyü yolunun ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.
Bitlis'in dağlık ve engebeli coğrafyasında karla mücadele eden ekipler, kardan kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için gece gündüz demeden yoğun mesai harcıyor.Kar kalınlığının yer yer 5 metreyi bulduğu dağların dik yamaçlarında beyaz çile ile mücadele eden ekipler, kardan kapalı bulunan son köy yolunun da ulaşıma açılması için çaba gösteriyor.
Hizan Özel İdare Hizan Merkez Şantiye Şefi Behzat Altun, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede arazinin çok engebeli olduğunu ve kar kalınlığının da yer yer 5 metreyi bulduğunu söyledi.Karlıtepe köyü yolunun ulaşıma açılması için yoğun çalışma başlattıklarını belirten Altun, "Karın durmasının ardından köy yollarında çalışma başlattık.
Engebeli olduğu için bu köyün yolunda çığ tehlikesi var. Yağmur ve güneşli havanın ardından kar iyice sertleşti. Kar şu an çok sert. Çığ tehlikesi ortadan kalktıktan sonra iş makinelerimizi buraya getirerek köyün yolunu ulaşıma açmaya başladık." diye konuştu.
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