3. Beşikdüzü Cumhuriyet Rahvan At Yarışı yapıldı

AA

Rahvan Atlı Spor Kulübü tarafından Beşikdüzü ilçesinde sahilde oluşturulan hipodromda düzenlenen yarışlarla 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlandı.

Bu yıl 3'üncüsü düzenlenen ve yaklaşık 40 atın katıldığı yarışlarda dereceye girenler ödüllendirildi.

Trabzon Rahvan Atlar Kulübü İkinci Başkanı Seçkin Uzun, bayram dolayısıyla ilçede böyle bir etkinlik düzenlemek istediklerini söyledi.

At yarışları için farklı illere gitmek yerine Trabzon'da böyle bir alan ve etkinlik düzenlemeye karar verdiklerini ifade eden Uzun, şunları kaydetti:

"Biz bu sporu devam ettirmek istiyoruz, bu sporu çocuklarımıza aşılamak istiyoruz. Ülkemiz bu atların sayesinde kazanıldı. Bu sporu daha ileriye götürmek istiyoruz. Yaklaşık 35-40 at var. Samsun, Kastamonu, Şanlıurfa ve başka illerden gelen arkadaşlarımız var. Onlar da bu bölgede bir etkinliğin olmasını istiyor. Etkinlikleri 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na denk getiriyoruz, neşesi daha bir farklı oluyor."

Uzun, atçılığın, il ve ilçenin tanıtımı için önemli olduğunu belirterek, "Atçılık çocuklarımızı kötü alışkanlıklardan uzak tutmak için de güzel bir spor. İnşallah büyüklerimiz de destek verir ve bu sporu daha ilerilere götürürüz." dedi.