Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        BIST 100 8.945,80 %-1,05
        DOLAR 31,9307 %-0,36
        EURO 34,6169 %0,20
        ALTIN 2.359,40 %0,38
        FAİZ 46,14 %-1,77
        GÜMÜŞ GRAM 27,81 %3,16
        BITCOIN 65.756,00 %0,08
        GBP/TRY 40,4264 %0,22
        EUR/USD 1,0834 %0,60
        BRENT 89,49 %0,64
        ÇEYREK ALTIN 3.857,62 %0,38
        Haberler Ekonomi Merak Edilenler 3 aylık enflasyon farkı toplamı ne kadar! TÜİK verileriyle emekli ve memur zammı Mart ayı 3 aylık enflasyon farkı belli oldu - Merak Edilenler Haberleri

        3 aylık enflasyon farkı açıklandı! 2024 emekli ve memur maaşı 3 aylık enflasyon farkı oranı ne kadar?

        3 aylık enflasyon farkı açıklandı. Enflasyon farkı oranları memur ve emekli maaşlarının belirlenmesinde önemli bir yer arz ediyor. Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla "3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?" sorusu gündeme geldi. İşte, 3 aylık enflasyon farkı toplamı hakkında güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 10:25 Güncelleme: 03.04.2024 - 23:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Temmuz ayında yapılacak memur ve emekli maaş zammını belirlemede etkisi olan enflasyon farkı için araştırmalar hız kazandı. TÜİK mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3.16 olarak yükseldi. Peki, 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte konuya dair güncel bilgiler haberimizde...

        • 2

          MART AYI TÜİK VERİLERİ AÇIKLANDI!

          TÜİK mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3.16, yıllık olarak ise yüzde 68.50 yükseldi. TÜFE'deki değişim on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 57.50 olarak gerçekleşti.

          Piyasa beklentisi aylık enflasyonun yüzde 3.67, yıllık enflasyonun ise yüzde 69.32 gelmesi yönündeydi.

          Şubatta, aylık enflasyon yüzde 4.53, yıllık enflasyon ise yüzde 67.07 olarak açıklanmıştı.

        • 3

          AYLIK VE YILLIK ARTIŞTA EĞİTİM ZİRVEDE

          Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 50.10 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 104.07 ile eğitim oldu.

          Ana harcama grupları itibarıyla martta bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde -0.02 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 13.08 ile eğitim oldu.

        • 4

          3 AYLIK ENFLASYON FARKI TOPLAMI

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklilerinin zam oranını belirlemede etkili 3 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

          SGK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak ayında yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53 ve mart ayı için 3,16 enflasyon farkı belli oldu. Böylece 3 aylık enflasyon farkı toplamı şimdiden yüzde 15,05 olarak belirlendi.

        • 5

          6 ENFLASYON FARKI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

          Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek. Haziran ayı enflasyonu temmuzun ilk haftası açıklanacak. Böylece memur ve memur emeklilerinin enflasyon zammı oranı belli olacak.

        Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi başladı!
        Sağlık Bakanlığı işçi alımı kura çekimi başladı!
        Canlı Altın Fiyatları Kripto Piyasaları Canlı Döviz Kuru
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Trabzonspor'dan Konya'da protesto!
        Trabzonspor'dan Konya'da protesto!
        Stoltenberg: ABD'nin acilen karar vermesi gerekiyor
        Stoltenberg: ABD'nin acilen karar vermesi gerekiyor
        Dört dörtlük Fenerbahçe!
        Dört dörtlük Fenerbahçe!
        Kedileri besleyen komşularını vurdu
        Kedileri besleyen komşularını vurdu
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şifa Hastanesi'ndeki yıkım gözler önüne serildi
        Şifa Hastanesi'ndeki yıkım gözler önüne serildi
        Bakan Yerlikaya yangın anını paylaştı
        Bakan Yerlikaya yangın anını paylaştı
        Fenerbahçe'den iki tarihi karar!
        Fenerbahçe'den iki tarihi karar!
        Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek
        Van'da mazbata DEM Parti'ye verilecek
        Seçim sonuçlarının etkisi ne olur?
        Seçim sonuçlarının etkisi ne olur?
        29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi!
        29 kişinin öldüğü gece kulübü görüntülendi!
        Tahkim'den Oosterwolde ve İrfan Can kararı!
        Tahkim'den Oosterwolde ve İrfan Can kararı!
        Evinizi karasineklerden kurtarabilirsiniz!
        Evinizi karasineklerden kurtarabilirsiniz!
        Almanya tatlı vatan
        Almanya tatlı vatan
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        Trabzonspor'a 6 maç saha kapatma cezası verildi
        "Hiç vazgeçmedim bu sevdadan"
        "Hiç vazgeçmedim bu sevdadan"
        Mobil haberleşme tarifesine zam
        Mobil haberleşme tarifesine zam
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        "İşçileri iftara davet etmişler"
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Yüzeyi otla kaplandı... 'Kızıl'ırmak!
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Hangi il ve ilçelerde sonuçlara itiraz edildi?
        Habertürk Anasayfa