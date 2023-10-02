Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına yapılacak olan zam için geri sayım devam ediyor. Bilindiği üzere memur ve emekli maaşları 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek. Eylül ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla 3 aylık enflasyon farkı da netleşecek. Peki, 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte konuya ilişkin son bilgiler haberimizde...