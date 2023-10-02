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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler 3 aylık enflasyon farkı ne kadar? 2023 Eylül ayı TÜİK verileri ile emekli ve memur maaşı 3 aylık enflasyon farkı kaç oldu? - Merak Edilenler Haberleri

        3 aylık enflasyon farkı ne kadar? Emekli ve memur maaşı 3 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu?

        Enflasyon oranları emekli ve memur maaşları için büyük bir önem arz ediyor. Bilindiği üzere TÜİK tarafından açıklanacak enflasyon oranlarıyla beraber emekli ve memur maaş enflasyon farkı da belli olacak. Eylül ayı enflasyon rakamları için geri sayım devam ederken gözler "3 aylık enflasyon farkı açıklandı mı, ne kadar oldu?" sorusuna çevrildi. İşte güncel 3 aylık enflasyon farkı toplamı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 22:58 Güncelleme: 02.10.2023 - 22:58
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        • 1

          Ocak ayında emekli ve memur maaşlarına yapılacak olan zam için geri sayım devam ediyor. Bilindiği üzere memur ve emekli maaşları 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek. Eylül ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla 3 aylık enflasyon farkı da netleşecek. Peki, 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte konuya ilişkin son bilgiler haberimizde...

        • 2

          MEMUR ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU? 3 AYLIK ENFLASYON FARKI NE KADAR?

          3 aylık enflasyon farkı henüz belli olmadı. 3 aylık enflasyon farkı Eylül ayı enflasyon oranlarının TÜİK tarafından 3 Ekim'de duyurulmasının ardından belli olacak.

        • 3

          EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, Eylül ayı enflasyon oranlarını her ayın 3'ünde açıklıyor. Eylül ayı enflasyon rakamları ise 3 Ekim Salı günü açıklanacak.

        • 4

          İKİ AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

          Ağustos ayında enflasyon aylık yüzde 9,09 olarak gerçekleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece sadece 2 ayda alacakları zam oranı kümülatif yüzde 19,5 oldu.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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