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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler 3 aylık enflasyon farkı 2024 AÇIKLANDI! TÜİK verileriyle emekli ve memur zammı Mart ayı 3 aylık enflasyon farkı oranı ne kadar? - Merak Edilenler Haberleri

        3 aylık enflasyon farkı açıklandı! 2024 emekli ve memur maaşı 3 aylık enflasyon farkı oranı ne kadar?

        3 aylık enflasyon farkı açıklandı. Enflasyon farkı oranları memur ve emekli maaşlarının belirlenmesinde önemli bir yer arz ediyor. Mart ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla "3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu?" sorusu gündeme geldi. İşte, 3 aylık enflasyon farkı toplamı hakkında güncel bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.04.2024 - 10:25 Güncelleme: 03.04.2024 - 12:22
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        • 1

          Temmuz ayında yapılacak memur ve emekli maaş zammını belirlemede etkisi olan enflasyon farkı için araştırmalar hız kazandı. TÜİK mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3.16 olarak yükseldi. Peki, 3 aylık enflasyon farkı ne kadar oldu? İşte konuya dair güncel bilgiler haberimizde...

        • 2

          MART AYI TÜİK VERİLERİ AÇIKLANDI!

          TÜİK mart ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mart ayında bir önceki aya göre yüzde 3.16, yıllık olarak ise yüzde 68.50 yükseldi. TÜFE'deki değişim on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 57.50 olarak gerçekleşti.

          Piyasa beklentisi aylık enflasyonun yüzde 3.67, yıllık enflasyonun ise yüzde 69.32 gelmesi yönündeydi.

          Şubatta, aylık enflasyon yüzde 4.53, yıllık enflasyon ise yüzde 67.07 olarak açıklanmıştı.

        • 3

          AYLIK VE YILLIK ARTIŞTA EĞİTİM ZİRVEDE

          Mart ayında bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup yüzde 50.10 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 104.07 ile eğitim oldu.

          Ana harcama grupları itibarıyla martta bir önceki aya göre azalan ana grup yüzde -0.02 ile alkollü içecekler ve tütün oldu. Buna karşılık, bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise yüzde 13.08 ile eğitim oldu.

        • 4

          3 AYLIK ENFLASYON FARKI TOPLAMI

          Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan mart ayı enflasyon verileriyle birlikte, memur ve emeklilerinin zam oranını belirlemede etkili 3 aylık enflasyon farkı da belli oldu.

          SGK ve Bağ-Kur emeklileri için ocak ayında yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53 ve mart ayı için 3,16 enflasyon farkı belli oldu. Böylece 3 aylık enflasyon farkı toplamı şimdiden yüzde 15,05 olarak belirlendi.

        • 5

          6 ENFLASYON FARKI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

          Ocak, şubat, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarının enflasyon oranları ile ilk 6 aylık enflasyon farklı belirlenecek. Haziran ayı enflasyonu temmuzun ilk haftası açıklanacak. Böylece memur ve memur emeklilerinin enflasyon zammı oranı belli olacak.

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