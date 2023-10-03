Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Vefat
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem SON DAKİKA: 3 aylık enflasyon farkı zammı belli oldu! Emekli ve memur zammı 3 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu?

        3 aylık enflasyon farkı zammı netleşti! 3 aylık enflasyon farkı yüzde kaç oldu?

        Memur ve emekli maaşlarında belirleyici olacak olan 3 aylık enflasyon farkı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 3 Ekim Salı günü Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklarken 2023 yılının ikinci yarısının 3 aylık enflasyon farkı da belli oldu. İşte 2023 3 aylık enflasyon farkı oranına ilişkin detaylar...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.10.2023 - 12:18 Güncelleme: 03.10.2023 - 12:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          3 aylık enflasyon farkı, Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından netleşti. Eylül enflasyon oranları 3 Ekim Salı günü Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklandı. Emekli ve memurların iki aylık enflasyon farkı ile alacakları zam oranı kümülatif olarak yüzde 19,5 olarak duyurulmuştu. İşte Emekli ve memur zammı 3 aylık enflasyon farkı ne kadar, yüzde kaç oldu? sorusunun cevabına ilişkin merak edilenler...

        • 2

          EYLÜL AYI ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI!

          Eylül ayında yıllık enflasyon yüzde 61.53'e yükseldi. Aylık enflasyon ise ağustostaki yüzde 9.09'luk seviyesinden yüzde 4.75'e geriledi.

        • 3

          ÜÇ AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE KAÇ OLDU?

          Eylül ayı enflasyon rakamlarının Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanmasının ardından memur ve emekli zammında belirleyici olacak 3 aylık enflasyon farkı da şekillenmiş oldu. Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için yüzde 9,09 ve Eylül ayında ise yüzde 4,75 oldu. 3 aylık enflasyon farkı ile emeklilerin alacağı zam oranı şimdiden yüzde yüzde 25,11 oldu.

          Memurların enflasyon farkı ise daha farklı hesaplanıyor. Memur enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı hesaba katıldığında enflasyon farkı dahil 3 aylık memur zammı yüzde 35,73 oldu.

        • 4

          İKİ AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE 19,5!

          Ağustos ayında enflasyon aylık yüzde 9,09 olarak gerçekleşti. Buna göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 9,49, Ağustos ayı için de yüzde 9,09 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu. Böylece sadece 2 ayda alacakları zam oranı kümülatif yüzde 19,5 oldu.

        Haberi Hazırlayan: Elif Büşra Cebeci
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        Ermenistan Parlamentosu'ndan Putin kararı
        Terör örgütüne yönelik "Kahramanlar" operasyonu! Bakan Yerlikaya açıkladı
        Terör örgütüne yönelik "Kahramanlar" operasyonu! Bakan Yerlikaya açıkladı
        MHP lideri Bahçeli: Fitne üretilmesi arsızlık
        MHP lideri Bahçeli: Fitne üretilmesi arsızlık
        Eylül ayı enflasyonu açıklandı
        Eylül ayı enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Hem hücumda hem savunmada lider!
        Hem hücumda hem savunmada lider!
        İSKİ 4 günlük bilançoyu açıkladı! Barajlarda son durum!
        İSKİ 4 günlük bilançoyu açıkladı! Barajlarda son durum!
        Berlusconi'nin kız arkadaşı nerede?
        Berlusconi'nin kız arkadaşı nerede?
        Havalimanında ele geçirildi! Tam 15 adet! Değeri 7.5 milyon TL!
        Havalimanında ele geçirildi! Tam 15 adet! Değeri 7.5 milyon TL!
        Şimdi intikam vakti!
        Şimdi intikam vakti!
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Yıldızlar kulübeye! Avrupa rotasyonu
        Halk sağlığı uzmanından konservede 'bombeli kapak' uyarısı!
        Halk sağlığı uzmanından konservede 'bombeli kapak' uyarısı!
        Rapor kullanırken bu süreye dikkat!
        Rapor kullanırken bu süreye dikkat!
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        'Aile'de heyecan bu akşam başlıyor
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Cimbom, Düşler Tiyatrosu'nda!
        Satışlar 9 ayda geçen yılın tamamını aştı
        Satışlar 9 ayda geçen yılın tamamını aştı
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Tarihi yarımadanın tanıtım elçisi
        Habertürk Anasayfa