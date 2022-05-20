3 aylık bebek hayatını kaybetti

İHA

Kocaeli'de, annesinin emzirdiği 3 aylık Ömer Asaf Kökçek hastanede hayatını kaybetti.

Olay, İzmit ilçesi Gündoğdu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, sabah saatlerinde ağlayan 3 aylık Ömer Asaf'ı emziren anne, daha sonra oğlunu yanına yatırdı. Bir süre sonra bebeğin burnundan kan geldiğini gören anne, çığlık atarak ağlamaya başladı.

Sesi duyan kocası ve komşuları hemen bebeğe müdahale ederek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine olay yerine, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, ilk müdahalenin ardından Ömer Asaf'ı hastaneye götürdü.

Hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen Ömer Asaf hayatını kaybetti. Bebeğin ölüm nedeninin öğrenilmesi için otopsiye alındı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.