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        Haberler Gündem 3. Sayfa 3 ay sonra cansız bedeni bulundu

        Ot toplamaya çıkmıştı, 3 ay sonra cansız bedeni bulundu

        Bursa'da 3 ay önce doğa yürüyüşünde kaybolan ve "Otçu Kadir" lakabı ile tanınan Kadri Fidan'ın cansız bedeni, Uludağ yamacında Zeyniler Mahallesi mevkisinde bulundu. Doğa yürüyüşünde cansız bedeni bulan Cafer Türe'ye ekipler, yaktığı ateşten çıkan dumanla ulaştı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 18:41 Güncelleme: 10.09.2023 - 18:41
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        3 ay sonra cansız bedeni bulundu
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        Bursa'nın Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi'nde oturan ve çevresinde "Otçu Kadri" lakabıyla tanınan Kadri Fidan (74), 1 Haziran saat 08.00 sıralarında, Uludağ'ın eteklerine şifalı bitki toplamaya çıktı.

        Geri dönmeyen Fidan'dan haber alamayan yakınları, bir gün sonra polise kayıp başvurusunda bulundu. Ekiplerin bir aylık arama çalışmalarından sonuç çıkmayınca, Kadri Fidan'ı arama çalışmaları sonlandı.

        DOĞA YÜRÜYÜŞÜNDE BULDU

        Zeyniler Mahallesi'nden Uludağ Bakacak mevkisine sabah saatlerinde doğa yürüyüşe çıkan Cafer Türe, ormanda bir cansız erkek bedeni buldu. Olay yerinden telefon çekmeyince Türe, çeken bir bölgeye gidip, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

        ÇIKARDIĞI DUMAN SAYESİNDE YERİ BULUNDU

        Zeyniler Mahallesi'ne gelen polis ekipleri ile irtibata geçen Türe, ateş yakarak çıkardığı duman sayesinde yerini belli etti.

        KADRİ FİDAN'IN KİMLİĞİ ÇIKTI

        Bunun üzerine harekete geçen Jandarma Arama-Kurtarma (JAK), AFAD ve ANDA Arama-Kurtarma ekipleri, olay yerine gitti. İncelemede, cansız bedenin üzerinden Kadri Fidan'ın kimliği çıktı. Ayrıca Fidan'ın kaybolduğu günkü kıyafetlerinin cansız bedenin üzerinde olduğu belirlendi.

        İncelemenin ardından cesedin ekiplerce yaya olarak indirileceği bildirildi.

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