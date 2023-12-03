Reyting sonuçları 3 Aralık Cumartesi: İşte dünün en çok izlenen yapımları
Reyting sonuçları 3 Aralık Cumartesi günü ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana Güldür Güldür Show, MasterChef All Star ve Kardeşlerim gibi yapımlar reyting yarışında ipi göğüsledi. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte geçtiğimiz günün en çok izlenen yapımları
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Reyting sonuçları 3 Aralık Cumartesi sonuçları geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Güldür Güldür Show, Gönül Dağı ve MasterChef All Star öne çıkan yapımlarırakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte geçtiğimiz günün en çok izlenen yapımları...
3 Aralık reyting sonuçları AB ve total sıralama:
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3 ARALIK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
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3 ARALIK AB REYTİNG SONUÇLARI
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