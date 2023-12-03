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        Haberler Televizyon 3 ARALIK REYTİNG SONUÇLARI| Geçtiğimiz günün en çok izlenen yapımları: Güldür Güldür Show, MasterChef All Star ve Kardeşlerim

        Reyting sonuçları 3 Aralık Cumartesi: İşte dünün en çok izlenen yapımları

        Reyting sonuçları 3 Aralık Cumartesi günü ekrana gelen yapımların ardından televizyon izleyicileri ve magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana Güldür Güldür Show, MasterChef All Star ve Kardeşlerim gibi yapımlar reyting yarışında ipi göğüsledi. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte geçtiğimiz günün en çok izlenen yapımları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2023 - 09:45 Güncelleme: 03.12.2023 - 09:45
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        • 1

          Reyting sonuçları 3 Aralık Cumartesi sonuçları geçtiğimiz akşam ekrana gelen yapımların ardından magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Geçtiğimiz akşam ekrana gelen Güldür Güldür Show, Gönül Dağı ve MasterChef All Star öne çıkan yapımlarırakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte geçtiğimiz günün en çok izlenen yapımları...

          3 Aralık reyting sonuçları AB ve total sıralama:

        • 2

          3 ARALIK TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

        • 3

          3 ARALIK AB REYTİNG SONUÇLARI

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer

        BURÇLAR

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        Koç
        Boğa
        Boğa
        İkizler
        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
        Aslan
        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
        Oğlak
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