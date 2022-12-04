Reyting sonuçları 3 Aralık Cumartesi günü yaşanan rekabetin ardından merak ediliyor? AB ve total reyting sıralaması Cumartesi günü ekrana gelen yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

Gönüldağı bu hafta yayınlanmazken total sıralamada zirveye Kardeşlerim oturdu. Öte yandan gönüldağı yerine yayınlanan Arjantin Avustralya maçı ise AB reyting sıralamasında TRT1'e birinciliği getirdi.

İşte 3 Aralık reyting sonuçları...