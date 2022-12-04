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3 Aralık reyting sonuçları açıklandı! Gönüldağı bu hafta yok! İşte AB ve total reyting sıralaması

3 Aralık reyting sonuçları açıklandı: Reytinglerde Gönüldağı şoku

Reyting sonuçları 3 Aralık Cumartesi günü ekrana gelen yapımların ardından belli oldu. Cumartesi günleri reytinglerde zirveyi kaptırmayan Gönüldağı bu hafta yayınlanmadığı için zirve uzun süre sonra değişti. İşte 3 Aralık reyting sonuçları listesi...

Giriş: 04.12.2022 - 10:57 | Güncelleme: ABONE OL

  • Reyting sonuçları 3 Aralık Cumartesi günü yaşanan rekabetin ardından merak ediliyor? AB ve total reyting sıralaması Cumartesi günü ekrana gelen yapımların ardından başta televizyon izleyicileri olmak üzere magazin gündemini takip edenler tarafından merak edilip araştırılıyor.

    Gönüldağı bu hafta yayınlanmazken total sıralamada zirveye Kardeşlerim oturdu. Öte yandan gönüldağı yerine yayınlanan Arjantin Avustralya maçı ise AB reyting sıralamasında TRT1'e birinciliği getirdi.

    İşte 3 Aralık reyting sonuçları...

  • TOTAL REYTİNG SONUÇLARI - 3 ARALIK

    1 KARDESLERIM ATV
    2 ARJANTIN-AVUSTRALYA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
    3 KARDESLERIM (OZET) ATV
    4 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
    5 HOLLANDA-ABD FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
    6 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV
    7 SHOW ANA HABER SHOW TV
    8 MASTERCHEF TURKIYE TV8
    9 GONUL DAGI OZEL TRT 1
    10 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV

  • AB REYTİNG SONUÇLARI - 3 ARALIK

    1 ARJANTIN-AVUSTRALYA FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
    2 KARDESLERIM ATV
    3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX
    4 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV
    5 HOLLANDA-ABD FIFA 2022 DUNYA KUPASI KARSILASMASI TRT 1
    6 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV
    7 GONUL DAGI OZEL TRT 1
    8 MASTERCHEF TURKIYE TV8
    9 FIFA 2022 DUNYA KUPASI OZETLERI (TKR) TRT 1
    10 SHOW ANA HABER SHOW TV

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