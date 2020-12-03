En güncel Koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü tablosuna göre vaka sayısı 513.656'ya yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 14.129 vatandaşımız hayatını kaybetti. İşte en güncel Türkiye Koronavirüs tablosu detayları...

3 ARALIK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU AÇIKLANIYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 3 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu Sağlık Bakanı tarafından akşam saat 19.00'dan sonra açıklanması bekleniyor.

2 ARALIK CORONA VİRÜSÜ TABLOSU VAKA SAYISI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 2 Aralık Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu dün yayınlandı.

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

on 24 saatte, 188 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 485 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 404 bin 727'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 18 milyon 592 bin 292'ye ulaştı. Hasta sayısı 500 bin 865, vefat sayısı 13 bin 746, ağır hasta sayısı 5 bin 190, aktif hasta sayısı 82 bin 392 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,4, yatak doluluk oranı yüzde 54,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 71,3, ventilatör doluluk oranı yüzde 39,2, ortalama temaslı tespit süresi 11 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,8 olarak kayıtlara geçti.

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DÜNYADA KORONAVİRÜS SON DURUM

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 857 artarak 273 bin 126'ya yükseldi.

Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers'e göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 141 bin 30 artışla 13 milyon 753 bin 146'ya ulaştı.

Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise son 24 saatte 857 artarak 273 bin 126'ya çıktı.

Tedavilerinin ardından iyileşenlerin sayısı 8 milyon 109 bini geçerken, toplam test sayısı 193 milyona yaklaştı.

Ülkede Teksas eyaleti 1 milyon 254 binden fazla vaka ile ilk sırada yer alıyor. Bu eyaleti 1 milyon 218 bine yakın vakayla Kaliforniya ve 992 binden fazla vakayla Florida izliyor.

New York ise Kovid-19'a bağlı 34 bin 514 can kaybıyla ilk sırada yer alırken, vaka sayısında 679 bin ile 4'üncü sırada bulunuyor.

Kovid-19 vaka ve ölüm sayısında dünyada ilk sırada bulunan ABD'yi, 9 milyon 433 binden fazla vakayla Hindistan ve 6 milyon 314 bini aşan vakayla Brezilya takip ediyor.

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından son 3 günde 401 kişinin hayatını kaybettiği ve 19 bin 979 yeni vaka tespit edildiği açıklandı.

Sağlık Bakanlığının güncellediği Kovid-19 verilerine göre, salgın yüzünden ölenlerin sayısı cumadan bugüne 401 arttı.

Bakanlık, son 7 günde 943 kişinin salgından öldüğünü ve toplam sayının 45 bin 69'a çıktığını bildirdi.

Ayrıca cuma günü 1 milyon 628 bin 208 olarak açıklanan toplam vaka sayısının son 3 günde 19 bin 979 artışla 1 milyon 648 bin 187'ye çıktığı kaydedildi.

Ülkede mevcut durumda 14 bin 503 Kovid-19 hastası hastanede tedavi görürken, bunların 2 bin 629'u yoğun bakımda bulunuyor.

Kovid-19'a karşı 25 Ekim'den bu yana olağanüstü halin (OHAL) ilan edildiği İspanya'da, 17 özerk bölgeye göre değişiklik gösteren serbest dolaşım kısıtlamaları ve gece sokağa çıkma yasağı devam ediyor.

İspanya'da uygulanan tedbirlerle son 10 gündür yeni vaka sayılarında düşüş gözlenirken, Granada, Logrono gibi bazı kentlerde 10 Kasım'dan bu yana kapalı olan kafeterya, restoran ve dükkanlar kısıtlı saatlerde ve az sayıda müşteriyle de olsa tekrar açıldı.

Portekiz Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'dan son 24 saatte 78 kişinin hayatını kaybettiğini ve 3 bin 262 yeni vaka tespit edildiğini duyurdu.

Ülkede Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 505'e, toplam vaka sayısı da 298 bin 61'e çıktı.

Portekiz'de 9 Kasım'da uygulanmaya başlanan ve 8 Aralık'a kadar uzatılan OHAL kapsamında salgının yoğun görüldüğü yerlerde serbest dolaşım kısıtlamaları getirilip, halktan zorunlu olmadıkça gece sokağa çıkmaması isteniyor.

Afrika kıtasında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 2 milyon 176 bini geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, kıta genelinde virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 12 bin 885 artarak 2 milyon 176 bin 698 oldu.

Salgın nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı ise 224 artışla 51 bin 813'e ulaştı.

Kıtada, Kovid-19 kaynaklı en fazla can kaybı ​​​​​​​21 bin 477 ölümle Güney Afrika'da kayda geçti. Mısır'da 6 bin 636, Fas'ta ise 5 bin 789 kişi hayatını kaybetti.

Seyşeller ve Eritre'de ölüm rapor edilmedi.

Güney Afrika'da vaka sayısı 787 bin 702'ye çıktı. Bu ülkeyi 353 bin 803 vakayla Fas, 115 bin 541 vakayla Mısır izledi.

Afrika'da Kovid-19 tespit edilen 1 milyon 841 bin 27 kişi iyileşti.