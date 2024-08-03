İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek sorusu, günün en çok araştırılan konuları arasında yer aldı. İstanbul elektrik tedarikçisi firmaları İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintilerini İstanbullularla paylaştı. İşte İstanbul Anadolu ve Avrupa Yakası'nda meydana gelecek elektrik kesintileri...