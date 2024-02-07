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        Haberler Dünya 3 ABD askerinin öldüğü saldırıda İHA'nın alçak uçuşu nedeniyle tespit edilemediği iddiası

        3 ABD askerinin öldüğü saldırıda İHA'nın 'alçak uçuş' nedeniyle tespit edilemediği iddiası

        ABD'nin, Suriye-Ürdün sınırında bulunan 3 askerinin öldüğü Kule 22 üssüne yapılan saldırıda kullanılan insansız hava aracının (İHA) "alçak uçuş" nedeniyle tespit edilemediği ve ayrıca üste buna karşılık verecek hava savunma sisteminin olmadığı belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2024 - 01:56 Güncelleme: 07.02.2024 - 01:56
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        İddia: ABD 'alçak uçuş' yapan İHA'yı tespit edemedi
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        Washington Post’a konuşan ABD Savunma Bakanlığı yetkilisi, saldırıyla ilgili incemeler devam ederken ilk varılan sonuçlar hakkında bilgiler paylaştı.

        İsmini açıklanmayan ve konu hakkında direkt bilgisi olduğu belirtilen yetkili, şu ana kadar süren incelemelerden çıkan ilk bulguların, İHA’nın "alçak uçuş yolu” nedeniyle tespitinin kaçırılmış olabileceğini gösterdiğini kaydetti.

        Yetkili, ayrıca, Kule 22 askeri üssünün, İHA gibi hava tehditlerini "yok edebilecek" hava savunma sistemine sahip olmadığını, bunun yerine onları devre dışı bırakmak veya hedeflerine ulaşmasını engellemek için üste bulunan tasarlanmış elektronik savaş sistemlerine güvenildiğini aktardı.

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        Kule 22 askeri üssünün nispeten düşük tehdit içeren bir ortam olarak kabul edildiğine dikkat çeken yetkili, "Bu, tehditlerin büyük çoğunluğunun ve İran'ın vekil saldırılarının yüzde 99'unun Irak ve Suriye'deki tesislere yönelik olmasından kaynaklanıyordu" ifadesini kullandı.

        Savunma yetkilisi, söz konusu değerlendirmelerinin incelemede yeni bulgular ortaya çıktığında değişebileceğine de vurgu yaparak, saldırıdan hemen sonra inceleme sonucu beklenmeden Kule 22'de gerekli savunma pozisyonu değişiklikleri yapıldığı bilgisini de paylaştı.

        Kule 22’ye yönelik saldırıdan sonra yapılan ilk değerlendirmelerde, saldırı sırasında aynı anda üsse dönen ABD ordusuna ait bir İHA'dan kaynaklanan kafa karışıklığı nedeniyle düşman İHA’sının tespit edilemediği belirtilmişti.

        Pentagon, iddialara cevap vermedi

        ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh de günlük basın toplantısında, Kule 22’de hava savunma sistemi olup olmadığı konusundaki iddialar soruldu.

        Singh, saldırı ile ilgili ABD Merkez Komutanlığının (CENTCOM) incelemelerini sürdürdüğünü belirterek, “Operasyonların güvenliği nedeniyle, belirli kuvvet koruma önlemlerini veya olası duruş değişikliklerini tartışamayız. Ancak her zaman olduğu gibi, zarara uğrayacak güçlerimizi korumak için gerekli tedbirleri almaya kararlıyız." ifadelerini kullanmakla yetindi.

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        Savunma yetkilisinin haberdeki iddialarına cevap vermeyeceğini belirten Singh, CENTCOM’un inceleme tamamlandıktan sonra Kule 22 veya bölgedeki herhangi bir ABD üssündeki savunma önlemlerinde herhangi bir değişikliğe gidip gitmeyeceğine karar vereceğini kaydetti.

        ABD'ye ait Ürdün Suriye sınırında bulunan 350 askerinin bulunduğu Kule 22 adlı üsse, 28 Ocak'ta düzenlenen saldırıda 3 Amerikan askeri ölmüş, 40'tan fazla asker de yaralanmıştı.

        ABD yönetimi, saldırıdan İran destekli grupları sorumlu tutarak, 2 Şubat’tan itibaren Suriye ve Irak’ta 85’ten fazla hedefe hava saldırısı düzenleyerek karşılık vermişti.

        ABD Başkanı Joe Biden, ABD üssüne yapılan saldırıya verilecek karşılığın çok katmanlı ve zamana yayılmış olarak "kendi seçtikleri zaman ve mekanlarda" süreceğini açıklamıştı.

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