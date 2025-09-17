Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Gündem 2’nci kattaki balkondan 1’inci katın balkonuna düşüp öldü - Güncel haberler

        2’nci kattaki balkondan 1’inci katın balkonuna düşüp öldü

        Çorum'un Alaca ilçesinde 2'nci kattaki balkondan 1'inci kattaki balkona düşen Cemil Aykaç, yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.09.2025 - 18:54 Güncelleme: 17.09.2025 - 18:54
        Balkondan balkona düşüp öldü
        Olay, Cengizhan Mahallesi İstiklal Caddesinde meydana geldi.

        İddiaya göre, Cemil Aykaç, evlerinin ikinci katında balkonda bulunduğu sırada dengesini kaybedip birinci katın balkonuna düştü.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde Aykaç’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Aykaç’ın cansız bedeni, otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili inceleme sürdürülüyor.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

