MH17 davasında adalet arayışı

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Uluslararası Ortak Soruşturma Ekibi (JIT), 2014 tarihinde düşürülen yolcu uçağının Rus yanlısı ayrılıkçılar tarafından ateşlenen bir füze sonucu düşürüldüğü sonucuna vardı ancak Moskova konuyla ilgili tüm sorumluluğu reddediyor

Hollanda'da dört zanlının yargılandığı davada, hayatını kaybeden kişilerin yakınları, Rusya’yı uçağın düşürülmesindeki iddia edilen rolü hakkında yalan söylemekle suçladı.

BBC’nin geçmiş dönemde aktardığı haberde, uçağın düşürülmesinden sorumlu tutulan dört kişi bulunuyor: Sergey Dubinsky, Oleg Poelatov, Igor Girkin, Leonid Chartsjenko cinayetten gıyaben yargılanıyorlar.

Davanın başyargıcı Hendrik Steenhuis, duruşmadaki olası karar için tarihi 22 Eylül 2022'yi olarak belirledi.

298 kişinin hayatını kaybetti olayda yakınlar, “faillerin iğrenç eylemleri” için ceza alması gerektiğini vurgularken öte yandan “intikam duyguları ile dolu olduklarını” söyledi.