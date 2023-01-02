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2900, 3200, 3300 TL emekli maaşı alanlar, ne kadar, kaç TL maaş alacak?

2900, 3200, 3300 TL emekli maaşı alanlar, ne kadar maaş alacak?

Milyonlarca emeklinin gözü TÜİK tarafından açıklanacak aralık ayı enflasyon oranlarına çevrildi. Aralık ayı enflasyon oranın açıklanmasının ardından, 6 aylık enflasyon farkı ile en düşük emekli maaşı da netlik kazanmış olacak. 2900, 3200, 3300 TL maaş alan SSK ve Bağkur emeklileri, yapılacak zam ile yeni emekli maaşının ne kadar olacağına yönelik hesaplama yapmaya başladı. İşte Ocak 2023 ile 2900, 3200, 3300 TL maaş alanların, alacağı en düşük emekli maaşı...

Giriş: 02.01.2023 - 18:51 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Emekli maaş zammının açıklanmasına sayılı saatler kaldı. TÜİK aralık ayı enflasyon oranını 3 Ocak itibarıyla kamuoyu ile paylaşacak. Aralık ayı enflasyon rakamlarının belli olmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı açıklık kazanmış olacak. Mevcut olarak 2900, 3200, 3300 TL maaş alan emeklililer 6 aylık enflasyon farkı ile emekli maaşına ne kadar zam geleceğini araştırmaya başladı. Peki, "2900, 3200, 3300 TL emekli maaşı alanlar ne kadar, kaç TL maaş alacak?" İşte ayrıntılar...

  • 2900, 3200, 3300 TL MAAŞ ALAN EMEKLİLER NE KADAR MAAŞ ALACAK?

    2900, 3200, 3300 TL maaş alan emeklilerin yeni emekli maaşı 3 Ocak itibarıyla açıklanacak enfasyon oranın belli olmasının ardından netlik kazanacak.

    2022 YILI SON 6 AYLIK ENLFASYON ORANI NE?

    5 aylık enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 14.05, memurlara ve memur emeklilerine yüzde 15.11 zam oluştu. Son veri için Türkiye İstatistik Kurumu'nun yapacağı açıklama beklenirken, enflasyon tahminleri ipuçları veriyor. Bu yıla ilişkin enflasyon tahminleri yüzde 65 ile yüzde 66.80 arasında bulunuyor.

     

  • Enflasyon yüzde 65 olursa SSK ve Bağ-Kur emeklilerin zam oranı ne kadar olacak?

    İlk tahmin (yüzde 65) gerçekleşirse, 2022'nin ikinci yarısındaki enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 15.91 çıkacak. Bu durumda memurların ve memur emeklilerinin Ocak artışı da yüzde 16.99'a (yüzde 8'lik toplu sözleşme artışı + enflasyon farkı) ulaşacak.

     

  • Enflasyon yüzde 66 olursa SSK ve Bağ-Kur emeklilerin zam oranı ne kadar olacak?

    2022 yılı enflasyonunun yüzde 66.80 çıkması halinde de zam oranını belirleyecek 6 aylık TÜFE yüzde 17.17 olarak gerçekleşecek. Bu durumda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 17.17, memurların ve memur emeklilerininki yüzde 18.27 olarak gerçekleşecek.

    Refah payı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ne kadar olacak?

    Eğer refah payı 10 puan olursa SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zammı yüzde 25.91-27.17, 15 puan uygulanırsa yüzde 30.91-32.17, 20 puan çıkarsa 35.91-37.17 olacak.

    Memurların, memur emeklilerinin yüzde 8'lik toplu sözleşme artışı 10 puanlık ek iyileştirmeyle yüzde 18'e çıkarılırsa Ocak zammı yüzde 27.83-29.22'ye, 15 puanlık iyileştirmeyle yüzde 23'e yükseltilirse yüzde 33.24-34.69'a, refah payı 20 puan olursa yüzde 38.66-40.17'ye ulaşacak.

     En düşük emekli maaşı ne kadar?

    Bir iyileştirme de taban aylıkta bekleniyor. Geçen yıl SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde ek ödeme dahil en düşük aylık önce 2 bin 500, ardından da 3 bin 500 liraya yükseltilmişti. Bu tutarın da Ocak ayından itibaren güncellenmesi gündemde. Söz konusu taban emekli aylığının 5 bin ile 5 bin 500 lira arasında seviyelere çıkarılması bekleniyor.

    Geçtiğimiz Temmuz'da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde en düşük aylık 3 bin 500, net asgari ücret 5 bin 500 lira oldu. Asgari ücretin yüzde 63'ü kadar bir emekli taban aylığı ortaya çıktı.

     

  • 2023 maaşları ne kadar olacak?

    SSK/BAĞ-KUR EMEKLİSİ % 65 TÜFE TAHMİNİNE GÖRE

     

    - 6 aylık enflasyon: % 15.91

    - Zam oranı: % 15.91

    - 10 puan refah payı: % 25.91

    - 15 puan refah payı: % 30.91

    - 20 puan refah payı: % 35.91

     

  • % 66.80 TÜFE TAHMİNİNE GÖRE

    - 6 aylık enflasyon: % 17.17

    - Zam oranı: % 17.17

    - 10 puan refah payı: % 27.17

    - 15 puan refah payı: % 32.17

    - 20 puan refah payı: % 37.17

     

     

  • MEMUR/MEMUR EMEKLİSİ ZAM ORANI

    % 65 TÜFE TAHMİNİNE GÖRE

    - 6 aylık enflasyon: % 15.91

    - Zam oranı: % 16.99

    - 10 puan refah payı: % 27.83

    - 15 puan refah payı: % 33.24

     

    - 20 puan refah payı: % 38.66

     

     

  • % 66.80 TÜFE TAHMİNİNE GÖRE

    - 6 aylık enflasyon: % 17.17

    - Zam oranı: % 18.27

    - 10 puan refah payı: % 29.22

    - 15 puan refah payı: % 34.69

    - 20 puan refah payı: % 40.17

     

  • 3.500 TL maaş alan ne kadar zam alacak?

    Mevcut: 3.500 TL

    Yüzde 42.86 zamlı: 5.000 TL

    Yüzde 54.66 zamlı: 5.413 TL

    Yüzde 57.14 zamlı: 5.500 TL

     

Haberi Hazırlayan : Türker Üner
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