29 Temmuz reyting sonuçları heyecanla bekleniyor! AB ve total reyting sıralaması
Reyting sonuçları 29 Temmuz Cumartesi günü ekrana gelen yapımların ardından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sıralarda yer alıyor. Güldür Güldür Show ve MasterChef gibi yapımlar reyting sıralamasında rakiplerini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 29 Temmuz AB ve total reyting sonuçları...
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29 Temmuz Pazar günü reyting sonuçları magazin gündemini takip edenler ve televizyon izleyicileri tarafından merak edilip araştırılıyor. Özellikle MasterChef ve Güldür Güldür Show gibi yapımlar reytinglerde zirve yarışında birbirini zorladı. Peki, hangi yapım reytinglerde kaçıncı oldu?
29 Temmuz güncel reyting sonuçları henüz açıklanmadı. Sonuçlar açıklandığında sizlerle paylaşacağız.
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29 TEMMUZ TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
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29 TEMMUZ AB REYTİNG SONUÇLARI
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