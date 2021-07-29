İSKİ AÇIKLADI: İstanbul son dakika su kesintileri

İstanbul Anadolu yakasında ve Avrupa yakasında yaşanacak su kesintileri ile İstanbul barajlarının doluluk oranları İstanbulluların gündeminde. Hava sıcaklıklarının hızla yükselmesiyle İstanbul barajlarının doluluk oranları düşmeye başladı. 29 Temmuz 2021 İstanbul'da arıza ve bakım sebebiyle su kesintisi yaşanacak ilçeler ve mahalleler İSKİ tarafından paylaşıldı. İstanbul'da sular ne zaman, saat kaçta gelecek? sorusu gündemde. İşte 29 Temmuz 2021 İSKİ su kesintisi

29 TEMMUZ İSKİ ARIZA VE SU KESİNTİSİ DUYURULARI (GÜNCEL)

Arıza Kesinti İlçe : Sancaktepe Etkilenen Mahalleler : Akpınar Mah Arıza Sebebi : Şebeke Hattı Branşman Bağlantısı Başlama Tarihi : 29.07.2021 09:10 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.7.2021 tarihinde saat 17:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.



İSTANBUL BARAJLARI DOLULUK ORANLARI - 29 TEMMUZ