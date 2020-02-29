Malatya'da 3.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem yerin 3.6 km derinliğinde gerçekleşti. Bizler de En son nerede deprem oldu? sorusunun yanıtını merak edenler için 29 Şubat AFAD ve Kandilli Rasathanesi son deprem listesini sizler için hazırladık...