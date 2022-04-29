29 Nisan İSKİ planlı ve güncel su kesintileri açıklandı. İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler ve mahalleler neler, sular saat kaçta gelecek?

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) 29 Nisan Cuma günü İstanbul Anadolu yakası ve Avrupa yakasında 3 ilçede su kesintisi meydana geleceğini duyurdu. İSKİ tarafından yayınlanan güncel duyurulara göre 29 Nisan Cuma günü İstanbul'da su kesintisi olan ilçeler...

Arıza Kesinti İlçe : Esenyurt Etkilenen Mahalleler : Orhan Gazi Mah,Koza Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.04.2022 10:27 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.4.2022 tarihinde saat 13:30 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Kartal Etkilenen Mahalleler : Yakacık Yeni Mah,Uğur Mumcu Mah,Gümüşpınar Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.04.2022 09:52 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.4.2022 tarihinde saat 15:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

Arıza Kesinti İlçe : Çekmeköy Etkilenen Mahalleler : Sırapınar Mah Arıza Sebebi : 100 Mm Çaplı Şebeke Hattı Arızası Başlama Tarihi : 29.04.2022 11:34 Bitiş Tarihi : Çalışmanın tahmini olarak 29.4.2022 tarihinde saat 14:00 civarı bitirilmesi öngörülmektedir.

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANLARI

29 Nisan 2022 tarihi itibarıyla İstanbul'da içme suyu kaynaklarının doluluk oranı % 87,94