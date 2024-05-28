Yarın noterler açık mı? 29 Mayıs Çarşamba günü noterler çalışıyor mu?
29 Mayıs İstanbul'un Fethi törenleri için geri sayım sürüyor. Bilindiği gibi resmi tatillerde birçok kurum ve kuruluş çalışmalarına ara veriyor. 29 Mayıs'ın resmi tatil olup olmadığı araştırılırken 29 Mayıs'ta noterlerin hizmet verip vermediğine ilişkin sorgulamalar da hız kazandı. Peki, 29 Mayıs Çarşamba noterler açık mı, kaça kadar açık? İşte ayrıntılar...
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Bu sene çarşamba gününe denk gelen 29 Mayıs İstanbul'un Fethi nedeniyle birçok kişi, özellikle İstanbul'da noterlerin açık olup olmadığına ilişkin araştırmalar yapıyor. 29 Mayıs'ta noterlerin hizmet verip vermediğine ilişkin bilgileri haberimizde bir araya getirdik. Peki, 29 Mayıs Çarşamba günü noterler hizmet verecek mi? İşte detaylar...
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29 MAYIS RESMİ TATİL Mİ?
29 Mayıs resmi tatiller takviminde yer almıyor.
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29 MAYIS'TA NOTERLER ÇALIŞIYOR MU, SAAT KAÇA KADAR AÇIK?
29 Mayıs resmi tatiller arasında yer almadığından noterler açık olacak ve hizmet vermeye devam edecek.
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