Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye günlük koronavirüs tablosuna göre toplam vaka sayısı 162 bin 120 oldu. Koronavirüs sebebiyle ise toplam 4.489 vatandaşımız hayatını kaybetti.

KORONAVİRÜS TABLOSU - 29 MAYIS 2020

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Türkiye'de son 24 saatte 1141 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 28 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 162 bin 120 ve can kaybının 4 bin 489 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 36 bin 155 test yapıldı, 1141 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu.

Son 24 saatte 28 hasta vefat etti, 1594 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 964 bin 364, vaka sayısı 162 bin 120 ve vefat sayısı 4 bin 489 oldu.

Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 662, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 324 ve iyileşen sayısı 125 bin 963 olarak kayıtlara geçti.

DÜNYA GENELİNDE KORONAVİRÜS TABLOSU

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 5 milyon 909 bin 677’ye çıktı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 362 bin 102 kişi yaşamını yitirdi, virüs bulaşan 2 milyon 583 bin 4 kişi iyileşti.

Dünya genelinde Kovid-19 bulaşan kişi sayısı, 5 milyon 909 bin 677’ye ulaştı.

Worldometer internet sitesinde vaka sayıları 20 binden fazla olan ülkeler şöyle sıralandı:

"Brezilya (438 bin 812),Rusya (379 bin 51),İspanya (284 bin 986),İngiltere (269 bin 127),İtalya (231 bin 732),Fransa (186 bin 238),Almanya (182 bin 452),Hindistan (165 bin 799),Türkiye (160 bin 979),İran (143 bin 849),Peru (141 bin 779),Kanada (88 bin 512),Şili (86 bin 943),Çin (82 bin 995),Meksika (81 bin 400),Suudi Arabistan (80 bin 185),Pakistan (64 bin 28),Belçika (57 bin 849),Katar (50 bin 914),Hollanda (45 bin 950),Bangladeş (40 bin 321),Belarus (39 bin 858),Ekvador (38 bin 471),İsveç (35 bin 727),Singapur (33 bin 249),Birleşik Arap Emirlikleri (32 bin 532),Portekiz (31 bin 596),İsviçre (30 bin 796),Güney Afrika (27 bin 403),Kolombiya (25 bin 366),İrlanda (24 bin 841),Endonezya (24 bin 538),Kuveyt (24 bin 112),Polonya (22 bin 825),Ukrayna (22 bin 382) ve Mısır (20 bin 793)."

Bu ülkelerdeki can kayıpları ise şu şekilde kaydedildi:

"İngiltere 37 bin 837, İtalya 33 bin 142, Fransa 28 bin 662, İspanya 27 bin 119, Brezilya 26 bin 764, Belçika 9 bin 388, Meksika 9 bin 44, Almanya 8 bin 570, İran 7 bin 627, Kanada 6 bin 877, Hollanda 5 bin 903, Hindistan 4 bin 711, Çin 4 bin 634, Türkiye 4 bin 461, İsveç 4 bin 266, Rusya 4 bin 142, Peru 4 bin 99, Ekvador 3 bin 313, İsviçre 1919, İrlanda 1639, Endonezya 1496, Portekiz 1369, Pakistan 1317, Polonya 1038, Şili 890, Mısır 845, Kolombiya 822, Ukrayna 669, Güney Afrika 577, Bangladeş 559, Suudi Arabistan 441, Birleşik Arap Emirlikleri 258, Belarus 219, Kuveyt 185, Katar 33 ve Singapur 23."