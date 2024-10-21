Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 29 kişinin yanarak can verdiği gece kulübünde bilirkişi heyeti inceleme yaptı | Son dakika haberleri

        29 kişinin yanarak can verdiği gece kulübünde bilirkişi heyeti inceleme yaptı

        İstanbul Beşiktaş'ta 29 kişinin öldüğü gece kulübü yangınına ilişkin dava kapsamında olay yerinde bilirkişi heyeti tarafından inceleme yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 16:16 Güncelleme: 21.10.2024 - 16:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        29 kişinin can verdiği gece kulübünde bilirkişi heyeti incelemesi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Beşiktaş'ta gece kulübünde 2 Nisan'da tadilat sırasında çıkan, 29 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin iş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 5'i tutuklu 22 sanığın yargılandığı davaya bakan İstanbul 33. Ağır Ceza Mahkemesinin kararı uyarınca keşfe katılacak heyet sabah erken saatlerde olay yerine geldi.

        Mahkeme heyeti, duruşma savcısı, bilirkişi heyeti, olay yeri inceleme ekipleri, itfaiye ve polis ekiplerinin katıldığı keşif nedeniyle güvenlik birimleri, gece kulübünün önünde önlem aldı.

        Yangında hayatını kaybedenlerin yakınları ve avukatları da keşfi takip etti.

        Yaklaşık 4,5 saat süren keşfin ardından, ölenlerin yakınları ve taraf avukatları yangının çıktığı gece kulübü içerisine girerek incelemelerde bulundu.

        REKLAM

        Keşfin ardından gece kulübü kapısı tekrar kapatıldı.

        "2-3 DAKİKA İÇERİSİNDE BOĞULARAK ÖLDÜ BİZİM YAKINLARIMIZ"

        Yangında hayatını kaybeden Özkan Baş'ın eşi Emine Kaya Baş gazetecilere, mahkeme sürecinin zor geçtiğini, sanık avukatlarının iyi davranmadığını belirterek, "Hem bir acı var hem bir kayıp var. Üstelik bir de bunlarla uğraşıyoruz ve yalnız hissediyoruz. Yani ben mahkemeden sonra eve gittiğimde sırtımı koltuğa yaslayamıyorum. Hep endişeli, hep kaygılıyım ve asla bu mahkemeleri atlatamıyorum." dedi.

        Baş, Beşiktaş Belediyesi ve CHP'den hiçbir yetkilinin yanlarında olmadığını ifade ederek, "Bir tane insan çıkıp da 'Babamızın oğlu olsa acımayız.' demedi. Ben onlardan bunu beklerdim. Kurumların ihmali var. İş güvenliği uzmanı içeride yok. Bir tane yangın tüpü çalışmamış, sprinkler, sulama, bir iş güvenliği uzmanı yok. Hiçbir şey yok yani. 2-3 dakika içerisinde boğularak öldü bizim yakınlarımız." şeklinde konuştu.

        Öte yandan, Emine Kaya Baş, olay yerinde bulunan bir kulüp çalışanına tepki gösterdi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #İstanbul Beşiktaş
        #gece kulübü
        #yangın
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kırçiçek bebek ölürken kahkaha atmışlar! "Dursun çıkmadan ex olsun bu akşam maç var!"
        Kırçiçek bebek ölürken kahkaha atmışlar! "Dursun çıkmadan ex olsun bu akşam maç var!"
        "Pandemi döneminde yoğun bakım ünitesine girdik"
        "Pandemi döneminde yoğun bakım ünitesine girdik"
        İstanbul'da 7 hastane mühürlenip tabelaları indirildi!
        İstanbul'da 7 hastane mühürlenip tabelaları indirildi!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        FETÖ elebaşı Fethullah Gülen öldü!
        Bakanlardan FETÖ elebaşı Gülen açıklaması: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        Bakanlardan FETÖ elebaşı Gülen açıklaması: Bu ölüm bizi rehavete sokmayacak
        FETÖ karıştı
        FETÖ karıştı
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        ABD ile ilişkilerde yeni dönem mi?
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        45 FETÖ davasının 1 numaralı sanığıydı!
        Özgür Özel'den Demirtaş'a ziyaret
        Özgür Özel'den Demirtaş'a ziyaret
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan emekli maaş farkları ve asgari ücret açıklaması
        Borsada düşüş trendi sürüyor
        Borsada düşüş trendi sürüyor
        Mauro Icardi'nin dönüşü!
        Mauro Icardi'nin dönüşü!
        İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması
        İmamoğlu'ndan adaylık açıklaması
        Tıkladığı link hayatını kararttı
        Tıkladığı link hayatını kararttı
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Mourinho, İsmail Kartal'ın gerisinde kaldı!
        Vural Çelik açıklaması
        Vural Çelik açıklaması
        Kung-Fu kurtarışı yaptı, zirveye çıktı!
        Kung-Fu kurtarışı yaptı, zirveye çıktı!
        "İlk kez tanık oluyorum"
        "İlk kez tanık oluyorum"
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        Maliye'den enflasyon düzeltmesi denetimi
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti
        Suphi Tekniker hayatını kaybetti
        Habertürk Anasayfa