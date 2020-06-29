Sağlık Bakanlığı resmi internet sitesinde corona virüse dair son rakamları yayınlıyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise Twitter hesabından güncel tabloyu yayınlıyor. Türkiye'nin dünkü koronavirüs tablosuna göre vaka sayısı 197.239'a yükseldi. Koronavirüs sebebiyle toplam 5.097 vatandaşımız hayatını kaybetti. Peki 29 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı mı?

29 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU AÇIKLANDI MI?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her akşam saat 19.00 - 20.00 arası Türkiye'deki koronavirüs ile ilgili en güncel tabloyu açıklıyor. 29 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu bu saatler arasında açıklanması bekleniyor.

28 HAZİRAN KORONAVİRÜS TABLOSU

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 Haziran Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu dün akşam yayınladı.

Bakan Koca Twitter'dan yaptığı açıklamada; "Yeni tanı konan kişi sayısında düne kıyasla 16, bir önceki güne kıyasla 40 azalma var. Bugün iyileşen toplam vaka sayımız, dünkünden 571 kişi düşük. Vaka sayılarını azaltmada yeterince hızlı, mücadelede tam tedbirli değiliz. Yaz, rehavete neden olmamalı."

TÜRKİYE'DE KORONAVİRÜS SON DURUM

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 48 bin 309 test yapıldı, 1356 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 15 hasta vefat etti, 1413 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 3 milyon 280 bin 144, vaka sayısı 197 bin 239, vefat sayısı 5 bin 97 olarak kayıtlara geçti.

Yoğun bakımdaki hasta sayısı 996, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 381, toplam iyileşen hasta sayısı ise 170 bin 595 oldu.

CORONA VİRÜS HARİTASINDA SON DURUM İÇİN TIKLAYIN

DÜNYA GENELİ CORONA VİRÜSÜ SON DURUM

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140´tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. En fazla vakaya sahip 2´inci ülke olan Brezilya´da son paylaşılan verilere göre, 1 milyon 280 bin 54 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 56 bin 109´a ulaştığı bildirildi. En fazla vaka sayısına sahip 3´üncü ülke olan Rusya´da virüs kaynaklı can kaybı 8 bin 781 olurken, vaka sayısı ise 620 bin 794´e ulaştı.

ORTA AVRUPA´DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa´da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya´da vaka sayısı 239 bin 961 olurken, 34 bin 708 kişi hayatını kaybetti. Almanya´da vaka sayısı 194 bin 399´a çıkarken; 9 bin 26 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa´da 162 bin 936 kişide virüs tespit edildiği ve 29 bin 778 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere´de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43 bin 414´e yükselirken, hasta sayısı 309 bin 360 oldu.

İRAN´DA ÖLÜ SAYISI 10 BİN 239´A ÇIKTI

İran´da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 10 bin 239´a ulaştığı, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 217 bin 724´e çıktığı açıklandı.