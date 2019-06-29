Hadi ipucu 29 Haziran sorusu yayınlandı. Hadi ipucu sorusu olarak; 2014 yılında final yapan Muhteşem Yüzyıl dizisinde, Halit Ergenç hangi padişahı canlandırmıştı" sorusu hadi yarışmacılarına yöneltildi. Bugün 20.30'da oynanacak hadi ipucu yarışmasına sayılı saatler kaldı. İşte, Hadi ipucu 29 Haziran sorusu ve cevabı...

HADİ İPUCU SORUSU 29 HAZİRAN

Hadi resmi instagram adresi üzerinden ipucuyu yayınlandı. Yapılan duyuru ise:

Hadi İpucu bugün saat 12.30'de

Ödül ise; henüz belli olmadı!

HADİ İPUCU SORUSU 29 HAZİRAN CEVABI: KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN

Muhteşem Yüzyıl, Tims Productions tarafından yapılıp Star TV'de yayınlanan Türk yapımı tarih-kurgu televizyon dizisi. Dizi, temel olarak Osmanlı İmparatorluğu padişahı Kanuni Sultan Süleyman'ın ve nikahlı eşi Hürrem Sultan'ın hayatı, Hürrem Sultan'ın evlatları için giriştiği taht mücadelesi ve saray hayatı üzerine kurgulanmıştır. Senaristi Meral Okay dizinin bir kurgu olduğunu ve bu sebeple gerçekleri yansıtmak zorunda olmadığını belirtmiştir.

5 Ocak 2011'de başlayan dizinin ilk sezon finali 22 Haziran 2011 çarşamba günü yayınlanmış, 4 Ocak 2012'ye kadar Show TV'de ekrana gelmiştir. 4 Ocak 2012'de Star TV'ye transfer olan[1] dizi 6 Haziran 2012'de 2. sezon finalini yapmıştır. Dizinin 3. sezonu da 12 Eylül 2012'de başlamıştır ve 19 Haziran 2013'te 3. sezon finalini yapmıştır.

Dizinin 18 Eylül 2013'te son sezonu başlamış, zaten bu sezon 'Son Dem, Son Sezon' sloganıyla tanıtılmıştır. Dizi 11 Haziran 2014'te 139.bölümü ile final yapmıştır.